Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias ‘Yeris’, uno de sus líderes, fueron capturados por unidades de la Policía Metropolitana de Montería.

Las detenciones, a través de una diligencia de allanamiento y registro, ocurrieron en el sector La China, en la vía que conduce del corregimiento Santa Lucía, en Ciénaga de Oro, hacia el municipio de San Pelayo.

Junto a ‘Yeris’ también detuvieron a ‘Francisco’ por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte del comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, a los capturados les incautaron dos revólveres, 30 cartuchos calibre 38 mm y 18 calibre 9 mm, dos teléfonos celulares, estupefaciente sintético tipo Tusi y más de 6 millones de pesos en efectivo.

Policía de Montería

Señaló el oficial que “alias Yeris tiene una trayectoria criminal de más de 13 años como integrante del Clan del Golfo, donde inició delinquiendo como un distribuidor de estupefacientes en distintos sectores del norte de Montería, y desde el 2015 fue designado para controlar las finanzas producto de la comercialización de estupefacientes y de las extorsiones a comerciantes”.

Actualmente se encargaba de coordinar el ingreso de estupefacientes provenientes de Antioquia (Urabá), y estaría vinculado a una investigación por el delito de concierto para delinquir, por lo que su aprehensión es un golpe a las finanzas del grupo armado ilegal.

Están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.