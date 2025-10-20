Luego de tres días de haberse registrado un cruce de disparos entre miembros de la fuerza pública y presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural del departamento de Córdoba, el Ejército y la Policía Nacional entregaron la versión de los hechos.

De acuerdo con el relato del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, y del coronel Héctor Ruíz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, “en el desarrollo de la operación militar se logró la neutralización de un sujeto que habría participado en el asesinato de dos soldados del Batallón de Infantería N.° 33 Batalla de Junín, perpetrado en el mes de mayo del presente año”.

El operativo en mención se produjo la mañana del viernes 17 de octubre y estuvo a cargo de tropas del Gaula Militar Sinú, bajo el direccionamiento de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional, que “sostuvieron combates con la subestructura Javier Yepes Cantero, del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba”.

La acción en la que alias Pala falleció, ocurrió en la vereda Campo Nuevo, “donde los uniformados fueron atacados con disparos cuando llevaban a cabo diligencias de registro y allanamiento a dos inmuebles. Inmediatamente, el personal militar y policial reaccionó en legítima defensa y en respuesta al ataque, lo que produjo la neutralización de un presunto integrante de esta organización criminal conocido como alias Pala”, relató en rueda de prensa en la mañana de este lunes 20 de octubre el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

Agregó que también incautaron un arma de fuego de largo alcance, un revólver, más de 80 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, tres radios de comunicaciones, dos celulares y dos hamacas pixeladas.

Finalmente las autoridades reportaron que alias Pala “estaría bajo el mando de alias Matías, cabecilla principal en el sector y quien presuntamente habría ordenado el homicidio del patrullero Aldair Durango, perpetrado el 24 de abril del presente año durante el denominado plan pistola de esta organización criminal”.