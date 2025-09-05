Bajo el lema “Córdoba: territorio de memoria y tradición”, se conmemorará el Mes del Patrimonio con una programación diversa y emotiva que reunirá a artistas, investigadores, gestores culturales y familias en torno a conversatorios, presentaciones musicales y actividades pedagógicas que fortalecen la identidad territorial.

La gobernación de Córdoba desarrolla actividades especiales con niños y niñas bajo el nombre “Pinto mi patrimonio”, una iniciativa que busca enseñar, sensibilizar e incentivar el cuidado de nuestro legado cultural desde la infancia. A través del arte, el juego y la reflexión, los más pequeños se convierten en guardianes de la memoria.

Además, en el Auditorio Raúl Gómez Jattin, del Pueblito Cordobés, habrá ponencias sobre la gaita, el bullerengue, el porro y el sincretismo zenú, con la participación de figuras como Juancho Nieves, María José Alvear, Miguel Emiro Naranjo, Rosa Amelia Galván y Andrés Rafael Ramos, entre otros. Las presentaciones musicales estarán a cargo del Grupo Esencia Caribe y la Banda 19 de Marzo, que llenarán de ritmo y tradición cada jornada.

En la tarde de este viernes 5 de septiembre abrió la celebración la ponencia denominada ‘Hacia la universalización de la gaita’ a cargo de Juancho Nieves, seguida de ‘Sexteto de marímbula: desarrollo y vigencia en el Departamento de Córdoba’ por María José Alvear.

Para el sábado, también en el Pueblito Cordobés, entre las 4:30 y las 6:00 de la tarde habrá el conversatorio: ‘Ritmo y poder: mujeres que transforman la industria musical’, a cargo de Alma Araujo, Nunila Zumaqué y Lina Pineda, con la moderación de Mario Pinedo.

Posteriormente será el conversatorio: ‘Bullerengue, el alma de mi pueblo’ de Rosa Amelia Galván y Amalia Grandeth, con participación especial de la Escuela de Formación ‘Voces Bullerengueras’; y el domingo la programación también inicia a las 4:30 de la tarde con el conversatorio: ‘Pedagogía del porro’ de la autoría de Miguel Emiro Naranjo, con participación especial de la Banda 19 de Marzo y le sigue el de ‘Panamá y el Sinú: rutas complementarias en la geografía histórica (1876–1915)’, de Andrés Rafael Ramos Cabrales.

Cierra la programación el conversatorio: ‘Tríada de San Simón: sincretismo vivo en el resguardo Zenú’, de Luis Jamir Polo Ruiz.