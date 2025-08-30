Tres señalados extorsionistas del Clan del Golfo, entre ellos una mujer, fueron capturados en flagrancia por unidades del Gaula de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.

Lea también: Revelan más detalles del hallazgo de Valeria Afanador: el cuerpo estaba flotando en el río

La operación antiextorsión, que contó con la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, se produjo por la denuncia de un comerciante del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, que informó estar siendo víctima del delito de extorsión.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Beatriz’, ‘Carlos’ y ‘Nene viejo’, son señalados por las autoridades de integrar la subestructura ‘Javier Yépez Cantero’ del Clan del Golfo.

Quedaron a órdenes de la autoridad judicial que los procesa por el delito de extorsión agravada y están a la espera de que un juez de la República les defina su situación judicial.

Lea también: Crimen en La Pradera: matan a tiros a ‘El Isleño’, presunto miembro del Clan del Golfo

De acuerdo con el reporte del Comando de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, los antes mencionados le exigían un millón de pesos al comerciante para no atentar contra su vida y la de su familia.

Trascendió que alias ‘Nene viejo’ está vinculado a un proceso penal por el delito de concierto para delinquir agravado.

Durante la captura masiva en Ciénaga de Oro les hallaron a los tres equipos celulares y tecnológicos, otros elementos importantes para la investigación y un arma traumática, con los cuales se caracterizaban para enviar videos e imágenes amenazantes y lograr el miedo de las víctimas para que estas accedieran al pago extorsivo.

Lea también: Flores del Recreo, entre el regreso y la indignación

La Policía Metropolitana de Montería reitera el llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea gratuita 165, en el marco de la campaña institucional “Yo No Pago, Yo Denuncio”, que busca prevenir este delito y proteger a comerciantes y ciudadanos de la región.