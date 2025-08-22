Los científicos de la Universidad de Córdoba, que viajaron a Haití en la misión humanitaria que inició el lunes 18 de agosto, avanzan con trabajo en el territorio, tanto en el sur como en el norte de ese país, donde enseñan a comunidades campesinas a sembrar el frijol Caupí o cabecita negra.

Este alimento ha sido enriquecido genéticamente con hierro y zinc en laboratorios de esta alma máter con el propósito de ayudar a combatir el hambre oculta en comunidades que lo requieran.

El trabajo de cooperación lo encabeza el rector de Unicórdoba, Jairo Torres Oviedo; el jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Jorge Rojas Rodríguez, y un equipo interdisciplinario de científicos de las facultades de medicina Veterinaria y Zootecnia, MVZ, y Ciencias Agrícolas, que sostuvieron, inicialmente, una reunión de trabajo con el presidente de esa isla del Caribe, Leslie Voltaire, y directivos de universidades de ese país.

“Ya estamos trabajando con comunidades rurales de este país, a quienes les hacemos transferencia del conocimiento que como universidad hemos liderado en Colombia en materia de desarrollo agrícola y de seguridad y soberanía alimentaria”, anotó el rector.

Agrega que “el diálogo con las universidades de este país nos permitirá, además, establecer un relacionamiento importante en el marco de esta cooperación Sur – Sur y que es significativa para nosotros como país y como universidad, porque es la muestra de cómo el liderazgo académico y científico que poseemos hoy tiene un reconocimiento en el mundo”.

Por su parte el profesor Moris Bustamante Yánez, adscrito al programa de MVZ, investigador y extensionista, destacó que el enfoque que han definido es de una relación horizontal y participativa, con la que se reconoce a Haití como un pueblo soberano.

La agenda de la Unicórdoba en Haití se extiende por varias semanas, lapso en el que integrará sus capacidades al desarrollo de ese país, al tiempo que avanza en una agenda de cooperación con entidades y universidades de esa nación, lo que incluye la posibilidad de abrir oportunidades de movilidad estudiantil en doble vía.