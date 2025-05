La Gobernación de Córdoba le salió al paso a los señalamientos que el Ministerio de Educación ha hecho en su contra con relación a la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que no cuenta en estos momentos con los recursos suficientes.

El desfinanciamiento del PAE no es una situación exclusiva del departamento de Córdoba, también se registra en otras zonas del país y de esto no solo ha dado cuenta el gobernador Erasmo Zuleta Bechara desde el mes de marzo, sino varios de sus homólogos, de allí que el mandatario indica en su respuesta a Mineducación que “desde esta administración no solo hemos respondido ante los desafíos, también hemos propuesto soluciones concretas y sostenibles para el departamento y para el país”.

La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), adscrita al Ministerio de Educación, dice que en Córdoba no han dispuesto de los recursos suficientes para la operación del PAE en beneficio de cerca de 157 mil estudiantes, a lo que el gobierno de Erasmo Zuleta Bechara le responde que para la vigencia 2025 el costo total del programa en Córdoba asciende a $170.591 millones, de los cuales la UApA aporta $47.907 millones, que corresponden al 36% y que alcanza solo para cubrir 40 días de los 180 que tiene el calendario escolar.

“Este año el PAE empezó a ejecutarse 15 días después del inicio de clases; en años anteriores, el programa iniciaba en el mes de marzo. La Gobernación ha asumido con recursos propios ($5.000 millones) y del Sistema General de Regalías ($62.986 millones), sacrificando inversiones que también se necesitan en los sectores de salud, infraestructura y desarrollo económico, un total de $67.986 millones, con los que se financia el 51% del programa, cubriendo 95 días de alimentación escolar. Es decir, hay un déficit de $17.042 millones para cubrir los 41 días restantes que no tienen financiación. La Gobernación de Córdoba ha asumido el 51,14% del costo total del PAE 2025 con recursos propios y regalías”.

Además, la Gobernación de Córdoba le explica al Ministerio de Educación que respecto a los 5 mil millones a los que ellos hacen referencia en su comunicación, “es importante aclarar que sí fueron ejecutados, destinándose al pago de pasivos exigibles y compromisos contractuales con cargo al último giro de la UApA por valor de $5.621 millones, realizado por dicha entidad en febrero de 2025, incorporando el saldo restante al PAE 2025, tal como lo autoriza el Decreto 00007 del 4 de marzo de 2025”.

Y sobre la presentación del proyecto de regalías para financiar el PAE 2025 este fue realizado el 10 de abril, pero Mineducación solicitó subsanar y dichas subsanaciones fueron presentadas el 16 de mayo. “Los tiempos de evaluación, viabilización, priorización, aprobación y publicación de los proyectos de regalías, no son competencia ni están bajo el control de los entes territoriales, sino que corresponden a procedimientos internos del sistema, a cargo de entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los ministerios de Educación y de Hacienda y Crédito Público y el OCAD regional”, le indica la gobernación de Córdoba al Ministerio de Educación, dejándole en claro que “el uso de recursos del Sistema General de Regalías no puede convertirse en la regla para sostener el PAE, pues estas están concebidas para cerrar brechas regionales, no para suplir la responsabilidad estructural del Estado en la garantía de derechos fundamentales como la alimentación escolar”.

Finalmente el gobierno de Córdoba, en cabeza de Erasmo Zuleta Bechara, que es además el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, le reitera el llamado al Gobierno Nacional para que haga un esfuerzo presupuestal, como lo ha hecho el departamento, para lograr llevar alimentación los 180 días del calendario escolar.