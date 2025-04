Policías del Departamento de Córdoba y de la Metropolitana de Montería están unidos en un propósito conjunto en esta Semana Santa: garantizar la seguridad de nativos y visitantes.

Más de 3 mil uniformados de diversas especialidades están distribuidos en los 30 municipios, especialmente en los templos, sitios turísticos, centros comerciales, lugares de peregrinación y ejes viales.

La Policía también invita a los ciudadanos a ser precavidos y a tener en cuenta las siguientes recomendaciones: En caso de exigencias económicas de pagos periódicos de renta a cambio de supuesta protección, marque inmediatamente a la línea 165; si le hacen exigencias económicas a cambio de devolverle un bien que le fue hurtado, esto es una extorsión; no use palma de cera, ni compre ni consuma fauna silvestre; compre pescado en lugares autorizados; ahorre agua; no contamine ríos y playas; confíe el cuidado de su vivienda a alguien de confianza y no divulgue su ausencia; antes de salir, desconecte aparatos eléctricos, cierre el agua y el gas; revise el estado mecánico de su vehículo y el equipo de carretera y asegúrese de que todos los ocupantes usen el cinturón de seguridad y supervise a los niños.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a denunciar los cobros excesivos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En las vías de Córdoba están dispuestas 15 áreas de prevención y control con el fin de minimizar factores de riesgo como el exceso de velocidad, maniobras peligrosas y el manejo en estado de embriaguez.