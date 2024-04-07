Un juez envió a la cárcel a Rodrigo Lara Hernández por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El sujeto habría agredido a su expareja al menos tres veces, en el corregimiento de Bonitoviento.

En el primer episodio ocurrido el 27 de septiembre de 2022, el hombre intentó agredirla con un arma blanca después de una fuerte discusión.

Luego el 25 de diciembre de 2023, el sujeto llegó a la vivienda de la víctima, donde estaba con sus hijos, la sacó tomándola por el cuello y la golpeó en la cara, espalda y cabeza, y luego huyó.

De igual manera, el pasado 22 de febrero Lara Hernández, quien aparentemente vigilaba a la mujer, ingresó a la cocina y la atacó por la espalda con una jeringa de uso veterinario, inyectándole una sustancia desconocida, para luego darse a la fuga.

La mujer salió de la casa pidiendo auxilio a sus vecinos, quienes llamaron a una ambulancia. La mujer fue trasladada al Hospital San José de Tierralta, y remitida posteriormente a la Fundación Amigos de la Salud en Montería, debido a las lesiones ocasionadas.