Las autoridades de Córdoba ofrecieron $10 millones de recompensa a quien entregue información que ayude a ubicar y capturar a los homicidas del agente de la Policía Jimeno Rincón Bonilla, de 35 años, asesinado de cuatro balazos la tarde del sábado en el corregimiento de Batata, zona rural de Tierralta.

Rincón, quien era natural de Neiva, Huila, llevada 12 años al servicio de la institución y actualmente hacia parte de los investigadores de la Dijín que adelantaban labores de inteligencia en esa zona de Córdoba. Fue atacado a disparos mientras hacía una llamada cerca de la estación de Policía de Batata.

El comandante (e) del Departamento de Policía Córdoba, coronel Javier Pineda, confirmó que fueron enviados a Batata dos personal de Policía Judicial, con el fin de agilizar las investigaciones.

'En Batata tenemos unos comandos jungla, con investigación criminal, con el fin de dar con el paradero de estas personas que desafortunadamente nos causaron el asesinato de nuestro policía', sostuvo el oficial.