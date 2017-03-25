La Policía Metropolitana, a través del Grupo de Protección al Turismo y al Patrimonio, en coordinación con la Oficina de Turismo Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de Familia, adelantaron campañas de prevención contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, en parques y entornos turísticos de Montería.

El objetivo, según la campaña, es concientizar a padres de familia, turistas y comunidad en general sobre el cuidado de los niños y evitar que sean objeto de cualquier delito sexual.

A los usuarios de esos sitios se les imparten charlas de concientización y se les invita a denunciar cualquier tipo de conductas que afecten la integridad de la infancia.