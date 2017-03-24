La empresa concesionaria de acueducto y alcantarillado en Montería, Proactiva, suspendió ayer el servicio de agua al hospital San Jerónimo de esta ciudad por una deuda de 800 millones de pesos correspondiente a 14 meses.

La gerente de Proactiva, Judith Buelvas, dijo que la decisión ha sido penosa, pero debió tomarse después de varios acercamientos para lograr un acuerdo de pago, que no fue posible.

'Para esto se tuvo en cuenta que este hecho no tendría que generar emergencia alguna, el Hospital debería tener infraestructura de almacenamiento para poder operar de manera normal durante al menos 24 horas, tiempo suficiente para firmar un acuerdo de pago con la empresa. Proactiva tiene toda la disposición de llegar a un acuerdo que se ajuste a las necesidades de caja del hospital para que de esta manera el servicio continué y se haga un pago oportuno', afirmó Buelvas.

Asimismo, dijo que 'el Hospital tiene todo el derecho para acceder a los servicios de agua potable, pero también tiene deberes que cumplir y uno de ellos es la obligación de pagar el servicio, es un deber de la administración que está expresamente citado en la Ley 142 para que de esta manera se pueda trabajar como dos empresas serias y responsables defendiendo en últimas instancias tanto a los pacientes como usuarios de la ciudad de Montería'.

Insistió en que en reiteradas ocasiones se enviaron comunicados formales por escrito manifestando la urgencia del pago del servicio, las cuales no tuvieron respuesta por parte de la entidad para establecer un nuevo acuerdo de pago.

A su turno el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, calificó como lamentable que suceda una situación de ese tipo y dijo que se apersonará del caso, con posibilidades de proponer un acuerdo de pago mientras intenta en Bogotá descongelar recursos del sector salud que le corresponden al Departamento.

El hospital de Montería presta servicio de primer nivel no solo a los cordobeses sino también a usuarios de regiones vecinas como el Urabá, Chocó, parte de Sucre y de Bolívar.