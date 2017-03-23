La Contraloría de Córdoba reveló hallazgos administrativos, fiscales y penales, con presunto detrimento de $20.796 millones a través de 155 auditorías realizadas a distintas entidades sujetas de control en este Departamento, durante los últimos 15 meses.

El informe lo presentó el jefe de ese organismo en este Departamento, Emilio Otero, en el marco de la rendición de cuentas que hizo ante la Asamblea de Córdoba, en el que destacó que la única entidad, aparentemente libre de presuntas irregularidades, es, por ahora, la Universidad de Córdoba.

Las 155 auditorías se hicieron hasta diciembre de 2016, y según Otero, 29 de ellas fueron auditorías regulares a igual número de alcaldías, además de otras 21 auditorías especiales también en alcaldías, 30 a Empresas Sociales del estado (ESE) y Centros de Atención Médica de Urgencias (Camu), seis auditorías especiales a la Gobernación, dos a empresas públicas, cinco a asociaciones de municipios, una a la U. de Córdoba, 16 a corporaciones públicas, dos a entidades descentralizadas, dos a instituciones de deporte, 15 a personerías, 24 a instituciones educativas y dos a empresas de servicios públicos.

De acuerdo con Otero, en las 155 auditorías se hallaron 144 hallazgos administrativos en Empresas Sociales del Estado por $2.270 millones, otros 100 hallazgos de ese mismo tipo en hospitales por valor de $3.890 millones, y en las alcaldías 485 hallazgos por $1.345 millones.

Lo hallado

Mientras tanto en la Gobernación (vigencia fiscal 2015) de hallaron 31 hallazgos administrativos, 14 disciplinarios y 11 fiscales por $200.000 millones; en la Secretaría de Tránsito de Cereté 13 hallazgos administrativos, 6 disciplinarios, 1 penal y 4 fiscales por $356 millones; además de 77 hallazgos en asociaciones de municipios por $420 millones.

De acuerdo con el informe que reveló el contralor Otero a la Asamblea, adicionalmente se realizaron otras 43 auditorías exprés, que se originaron a partir de denuncias ciudadanas con hallazgos por $7.998 millones.

Estas auditorías se hicieron: dos a la Alcaldía de Lorica, tres a la de Ayapel, una a la de Purísima, una a la de Moñitos, dos a la de Puerto Libertador, una a la de Los Córdobas, tres en San Antero, una en Cotorra, una en Sahagún, una en Montelíbano, dos al hospital San Jerónimo de Montería, dos al Camu de Cereté, una en la Alcaldía de Los Córdobas, así como en Puerto Escondido y en la Apartada.

El total. El total de los hallazgos fueron 766 administrativos, 164 hallazgos con connotación disciplinaria y sus debidos traslados a la Procuraduría; 16 hallazgos con presunta connotación penal y traslados a la Fiscalía y 82 hallazgos más con presunta incidencia fiscal en proceso de responsabilidad para verificación de detrimento.

El diputado Orlando Benítez, pidió al Contralor que se profundicen las investigaciones referentes a las alcaldías donde existen los presuntos hallazgos, especialmente las que no han cumplido sus planes de desarrollo. Él insistió en la necesidad de no apartar la lupa del hospital San Jerónimo de Montería.