Durante la mañana de este jueves el presidente de la República, Juan Manuel Santos, inaugurará la remodelada sede del Sena en Montelíbano, subregión del San Jorge, cuyo proyecto hace parte de la Alianza por lo Social que firmaron en el 2013 la multinacional Cerro Matoso, las comunidades en su área de influencia, la Gobernación de Córdoba y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El proyecto tuvo un costo total de 10.000 millones de pesos, que aportó la empresa niquelera, y se beneficiarán más de 5.000 jóvenes bachilleres de esa zona, en Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada, San José de Uré, Ayapel, Buenavista y Pueblo Nuevo. Los trabajos fueron iniciados el año pasado, con una serie de especificaciones dadas por el Sena.