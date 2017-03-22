El abogado Guillermo Rhenals Nova, uno de los investigados por el ‘carrusel de la educación’ en Córdoba, a través del cual fue desfalcado el magisterio de este Departamento en más de $220 mil millones, aceptó cargos ante un juez de control de garantías de Bogotá, por los delitos de falsedad en documento privado y documento público.

La Fiscalía, órgano que confirmó la información, lo investiga como determinador de prevaricato por acción y coautor de peculado por apropiación, tras haber presuntamente participado en la falsificación de cerca de 1.700 documentos privados y 6 mil documentos públicos para hacer reclamaciones de falsas pensiones de docentes ante la Fiduprevisora.

Rhenals Nova permanece recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá y –según la Fiscalía– figuraba como apoderado de maestros que reclamaban millonarios reajustes pensionales en el Juzgado Civil de Lorica.

'Mediante procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora', sostuvo el fiscal del caso.

El ‘carrusel de la educación’ se descubrió en 2014 con la captura de 17 personas, entre ellos un juez de la República, abogados y funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación de Córdoba, a través de allanamientos en Cereté, Lorica, Montería, Sahagún, Cartagena y Barranquilla.