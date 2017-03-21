Guillermo Rhenals Nova, abogado involucrado en el desfalco por $32 mil millones al Magisterio de Córdoba, aceptó ante un juez de control de garantías de Bogotá los delitos de falsedad en documento privado y documento público.

La Fiscalía, además, lo investiga 'como determinador de prevaricato por acción y coautor de peculado por apropiación'.

De acuerdo al comunicado del ente de control penal, 'Rhenals Nova, como apoderado del Ministerio de Educación Nacional y de la Fiduprevisora ─entidad administradora de estos recursos estatales─ participó presuntamente en la falsificación de cerca de 1.619 documentos privados y 5.828 documentos públicos para hacer las reclamaciones'.

En las pesquisas, el abogado, detenido en la cárcel La Picota, figura como apoderado de cientos de maestros que reclaman millonarios reajustes pensionales en el Juzgado Civil de Lorica, Córdoba, pretensiones calculadas en más de 220 mil millones de pesos.

'Mediante procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora', sostuvo el fiscal del caso.

El organismo acusador recordó que dentro de las mismas investigaciones, 'en febrero de 2013, su hermano Gustavo Rhenals Nova, Robert de Jesús Montes López y Daniel Eduardo López Palencia, aceptaron su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y documento público'.

En noviembre pasado, el fiscal quinto delegado ante el Tribunal Superior de la Dirección de Fiscalías Nacionales, Alfredo Parada Ayala, compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador barranquillero de La U, Armando Benedetti, por este caso de defraudación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Córdoba.