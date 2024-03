A VIAJAR EN BUS EN SEMANA SANTA

RECOMENDACIONES PARA VIAJAR:

• No compres tus tiquetes a última hora. Asegúralos con anticipación directamente en las taquillas, agencias o www.expresobrasilia.com. También está disponible la venta a través del Contact Center, marcando gratis #502 desde operadores Tigo, Claro y Movistar o el WhatsApp 3205020000. En estos canales igualmente se brinda información sobre rutas, horarios y precios.

• Llega con una (1) hora de anticipación a las terminales para evitar inconvenientes con el abordaje.

• Lleva siempre contigo los documentos de identificación (cédula, pasaporte, tarjetas de identidad, registro civil) y guárdalos muy bien.

• El equipaje debe ser preferiblemente ligero y contar con un buen sistema de cierre.

• No perder nunca de vista las maletas y pertenencias, ni entregarlas a desconocidos.

• Asegura tu ficho de equipaje. Este se entrega una vez son guardadas las maletas en la bodega.

• Se debe abordar siempre en las terminales y sitios autorizados. No uses “terminales piratas” y “empresas de garaje” que no ofrecen ninguna garantía de seguridad.

• Respeta la silla asignada en tu tiquete.

• Es preferible llevar ropa cómoda para el trayecto y una chaqueta por si te produce frío el aire acondicionado del vehículo.