En diálogo con EL HERALDO, el senador Carlos Meisel, quien busca la reelección, y Juancho Restrepo, quien aspira a la Cámara de Representantes por primera vez, detallaron los pilares de sus propuestas, enfocadas en garantizar una presencia de calidad del departamento en el Congreso, avanzar en la descentralización y simplificar el funcionamiento del Estado mediante ajustes normativos y administrativos que, aseguran, permitan mayor eficiencia en la gestión pública.

“Necesitamos aumentar nuestra representación”

Senador Meisel, ¿por qué conformar esta apuesta conjunta al Congreso?

Carlos Meisel:Hemos hecho un trabajo incansable por el departamento y por el país, pero hemos sido muy pocos. Necesitamos aumentar nuestra representación y nuestros espacios. Requerimos en la Cámara una persona con la misma intención de trabajo, fuerza y honestidad. No se trata de otra cosa distinta a tener a alguien con la misma vocación y disposición para dar las peleas que necesita la región.

¿Qué vio en Juancho Restrepo para elegirlo como fórmula?

Carlos Meisel:Juancho viene preparándose hace muchos años para esta responsabilidad. Aquí lo importante es resaltar que esta es una tarea que se debe ejercer con carácter. Muchos congresistas caribeños son elegidos por los votantes y no vuelven a alzar la voz. Nosotros queremos que la región tenga representación protagónica, que salga del anonimato. Juancho me acompañará en esas disputas.

Seguridad, salud y oportunidades

¿Cuáles son los puntos esenciales que están planteando para el Atlántico y el país?

Carlos Meisel:El principal problema hoy es la inseguridad. Queremos un departamento seguro, con herramientas presupuestales y materiales suficientes. En salud, aunque había cosas por mejorar, hoy estamos peor y necesitamos corregir el rumbo. Y, sobre todo, queremos que el ciudadano encuentre oportunidades reales, no que viva extendiendo la mano por subsidios.

Barranquilla ha mostrado un gran potencial, pero requiere un acompañamiento nacional más contundente. Aspiramos a un gobierno que le tienda la mano a la ciudad y al departamento.

Autonomía y descentralización

¿Cómo lograr que el Gobierno Nacional mire más al Atlántico?

Carlos Meisel:Hay que buscar recursos. El país necesita mayor autonomía presupuestal para los territorios. Aumentamos la participación de los departamentos en el Sistema General de Participaciones (SGP), pero se requiere más autonomía real. Sin recursos propios, no hay independencia.

También debemos pensar en una reorganización político-administrativa del país. Colombia tiene 1.103 municipios; sobran estructuras y falta eficiencia. Necesitamos regiones fuertes y menos cargas burocráticas.

¿Es viable una descentralización más profunda, incluso en temas como seguridad?

Carlos Meisel:Modificar completamente el sistema implicaría cambiar el modelo centralista por uno federal. Eso es estructural y complejo. Pero sí es fundamental una relación armónica entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para resolver problemas puntuales.

Juancho Restrepo:Podemos hacer ajustes concretos. Por ejemplo, modificar el SGP para incluir una partida específica para seguridad, de manera que los recursos lleguen automáticamente a las regiones sin depender de gestiones políticas. No se trata de crear más leyes, sino de corregir y simplificar las que ya existen.

“No destruir, sino corregir”

Restrepo, usted ha insistido en no crear más entidades sino mejorar las existentes. ¿A qué se refiere?

Juancho Restrepo:Colombia está llena de leyes. El problema no es la falta de normas, sino su aplicación. En el sector agropecuario, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural enfrenta limitaciones operativas y normativas que afectan directamente a regiones como el sur del Atlántico. No hay que liquidar y crear otra entidad, sino corregir lo que no funciona.

Lo mismo ocurre con programas diseñados desde Bogotá que no se ajustan a la realidad local. Sin representación territorial activa que alce la voz, esas fallas se repiten.

Educación técnica y empleo

Frente a la falta de oportunidades, ¿qué proponen?

Juancho Restrepo:Hay que cambiar la narrativa. No todo pasa por una carrera profesional de cinco años. Técnicos en soldadura, programación o electromecánica pueden ganar más que muchos profesionales recién graduados. Debemos fortalecer la educación técnica y tecnológica, asignarle más presupuesto y acercarla al sector empresarial.

Eso se logra desde el Congreso, asignando recursos y promoviendo reformas que hagan más eficiente el sistema.

Experiencia ejecutiva y renovación política

Restrepo, esta es su primera aspiración al Congreso. ¿Qué aporta su experiencia como funcionario público?

Juancho Restrepo:Durante cinco años estuve en la Gobernación del Atlántico. Conozco cómo funciona el Ejecutivo, sus limitaciones y sus retos. Esa experiencia es una ventaja al momento de legislar, porque permite entender qué herramientas necesitan realmente los mandatarios locales.

No tenemos señalamientos y hemos hecho las cosas bien. Eso también es importante.

En síntesis, ¿por qué los ciudadanos deberían respaldar esta dupla?

Juancho Restrepo:Es un equipo joven en términos políticos, que ha crecido con esfuerzo y sin grandes maquinarias. Creemos en perfiles preparados, sin cuestionamientos, y en una forma distinta de ejercer la política.

Carlos Meisel:La gente debe evaluar las opciones. Este es un equipo coherente, con trayectoria transparente y responsabilidad. Lo único que pedimos es que no elijan a los mismos de siempre, a los que llegan a Bogotá y no se vuelve a saber de ellos.

