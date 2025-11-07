Con una programación pensada para toda la familia, la Universidad del Norte celebrará el sábado, 8 de noviembre, su Open Day, una jornada que invita a explorar el campus, conocer de cerca sus programas académicos y vivir el ambiente universitario que la caracteriza. A través de una variada agenda de actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas, los asistentes podrán descubrir los valores institucionales y la calidad educativa que han posicionado a Uninorte como un referente de excelencia en la región Caribe.

La jornada, desarrollada de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., es un espacio para que los futuros estudiantes aclaren sus inquietudes sobre la carrera de su interés y vean de cerca la infraestructura del campus. Para aquellos interesados en continuar su formación, la universidad ofrecerá inscripción gratuita a los programas de posgrado, junto con asesorías personalizadas en financiamiento y orientación profesional, ideal para conocer las alternativas de estudio y los planes de apoyo económico disponibles. Además, los egresados podrán obtener su carnet y acceder a la oferta del Club de Beneficios Uninorte.

“Ven con tus amigos y tu familia, conoce y disfruta nuestra campus académico, ecológico, cultural y deportivo. Será una jornada donde conocerás nuestra completa oferta de servicios y los múltiples beneficios que hacen parte de nuestro sello. Bienvenidos a la casa que enseña a triunfar”, afirma Alexandra Bolaño, directora de Especializaciones de Uninorte.

Entre las actividades destacadas, habrá un Campus Tour que permitirá recorrer las zonas académicas y ecológicas del campus, así como zonas recreativas para los más pequeños.

Además, el Open Day reunirá en un mismo lugar todas las alternativas de financiamiento que ofrece Uninorte, desde créditos con ICETEX, bancos aliados hasta planes de pago directamente con la universidad. A esto se suma la presencia de coordinadores académicos de los distintos programas, quienes orientarán a los asistentes para tomar la mejor decisión según sus intereses profesionales y posibilidades.

“Sabemos que la orientación para la financiación de la matrícula es indispensable, por eso nuestro equipo dispondrá de asesores para orientar a los futuros estudiantes de pregrado y posgrado, o a sus familias, en la mejor opción para el pago de su matrícula”, indica José Campillo, director de la Oficina de Financiamiento Estudiantil.

Recuerda que..

• El Open Day brinda asesoría personalizada sobre financiamiento, matrícula y programas académicos.

• Incluye un recorrido por el campus, que permite conocer instalaciones, zonas ecológicas y vida universitaria.

• Se suman actividades recreativas y culturales, con zonas para niños y familias, ideales para que el evento sea una vivencia integral.

• Es un espacio para resolver dudas, clarificar expectativas y confirmar la vocación, en un escenario que combina lo académico con lo humano.

Programación variada

Entre los eventos destacados del Open Day Uninorte, la jornada promete experiencias únicas para descubrir el aprendizaje desde distintas disciplinas. Las actividades han sido diseñadas para despertar la curiosidad, fomentar la creatividad y ofrecer una visión práctica de lo que significa ser parte de la comunidad universitaria.

Uno de los eventos destacados es Exploradores del Planeta, una experiencia que se desarrollará de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en el espacio Bambú 1 (frente a la cabina de la emisora). Los participantes se embarcarán en una misión para descubrir los secretos de la Tierra a través de dinámicas basadas en Matemáticas, Geología y Ciencia de Datos. En este recorrido, los jóvenes pondrán a prueba su lógica y curiosidad científica, buscando responder interrogantes sobre el comportamiento del planeta y cómo anticipar los cambios que enfrenta.

Desde la División de Humanidades y Ciencias Sociales llega la Experiencia HACS 360: arte, pensamiento y comunicación, una propuesta que combina un picnic literario-filosófico, una muestra musical y la Cabina de Comunicación – “Cabina al Aire”. La actividad, ubicada en los jardines de la Plazoleta Fuente de la Rectitud, Alegría y Verdad, estará abierta de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y busca que los asistentes exploren la relación entre el pensamiento crítico, la expresión artística y la creatividad. Es un espacio para quienes se apasionan por la escritura, el arte o la comunicación, y quieren descubrir cómo transformar esas pasiones en un proyecto académico y profesional.

Por su parte, el Desafío Empresarial 360°, desarrollado de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el Laboratorio de Mercadeo (entre el du Nord Plaza y el du Nord Store), propone una experiencia interactiva a través de tres estaciones que simulan situaciones reales del mundo empresarial. Los participantes asumirán el papel de administradores, negociadores y contadores, tomando decisiones estratégicas y analizando fenómenos de la globalización y las finanzas.De igual forma, los más creativos podrán participar en el Rally Creativo de Diseño y Arquitectura, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el Edificio Julio Muvdi (LabPro – Laboratorio de Modelos y Prototipos), donde deberán superar retos prácticos, ganar sellos en su bitácora creativa y competir por un Kit EAUD. Una jornada llena de inspiración que pondrá a prueba el talento, la imaginación y la pasión por crear.