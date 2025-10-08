El próximo 19 de octubre de 2025, Colombia vivirá una nueva jornada democrática con las Elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, un proceso organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil que busca dar voz y participación real a los jóvenes del país.

Esta cita electoral, creada para fortalecer la participación ciudadana juvenil, permitirá que miles de jóvenes entre 14 y 28 años elijan a sus representantes en los Consejos de Juventud, escenarios donde podrán proponer proyectos, hacer seguimiento a políticas públicas y actuar como voceros ante alcaldías y entidades locales.

Consejos que representan y construyen

Los Consejos de Juventud son espacios de diálogo y participación en los que los jóvenes pueden expresar sus ideas y trabajar por temas como educación, empleo, cultura, deporte, medio ambiente y derechos juveniles.A diferencia de otros cargos de elección popular, los consejeros no reciben remuneración económica, pero sí asumen un papel de liderazgo y corresponsabilidad en la construcción de sus comunidades.

Quiénes pueden votar y postularse

Podrán votar todos los jóvenes entre 14 y 28 años que estén inscritos en el censo electoral juvenil:

Los menores de 18 años votan con tarjeta de identidad.

Los mayores de edad lo hacen con cédula de ciudadanía.

Los jóvenes interesados en postularse deberán estar en el mismo rango de edad y tener vínculo con el municipio (por residencia, estudio o participación comunitaria). Podrán inscribirse mediante tres tipos de listas:

Procesos o prácticas organizativas juveniles (como colectivos culturales o fundaciones).

Listas independientes, sin afiliación política.

Partidos o movimientos políticos con personería jurídica.

Todas las listas deben cumplir con criterios de equidad de género y alternancia.

Shutterstock

Cómo y dónde votar

La Registraduría ha habilitado el sitio oficial eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion, donde los jóvenes pueden:

Verificar su puesto de votación. Confirmar si están habilitados para votar. Consultar información sobre candidatos y listas inscritas.

También está disponible la app “aVotar”, que permite conocer el lugar de votación, saber si alguien fue designado jurado y recibir recordatorios sobre el proceso.

El día de las elecciones, los jóvenes deberán acercarse a su puesto con su documento vigente. El voto se realiza por lista, marcando el número o logo de la opción elegida.

Una oportunidad para transformar y proponer

Desde su creación en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, los Consejos de Juventud se han consolidado como una herramienta para que los jóvenes pasen de ser espectadores a protagonistas del cambio social.

Este proceso no solo busca elegir consejeros, sino también fomentar el liderazgo, la participación y la conciencia ciudadana entre las nuevas generaciones.

La Registraduría Nacional invita a todos los jóvenes a ejercer su derecho al voto y recuerda que cada participación cuenta para construir un país más incluyente, participativo y democrático.