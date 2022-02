Dr. Hipócrates, por favor

Algo en los seres humanos nos impulsa de manera casi incontenible a la tercerización, parecería una necesidad imperiosa identificar culpables, señalar, imputar y, lo que es aún más preocupante y frecuente; condenar.

Alguien o algo, será sujeto tarde o temprano, de pagar los platos rotos de la intemperancia, la laxitud y la comodidad de sacudir el polvo propio en piel ajena, una conducta generalizada que demuestra que, en el afán de salvación y absolución, todo vale, y en ello, la construcción de un mundo proclive a la ligereza donde se va almacenando en la trastienda, la verdad oculta que cada uno lleva, y mientras tanto, entre vendas y sabanas rotas en el cuartito de atrás, se cocina a fuego lento, dinamita.

Hipócrates fue para muchos el médico más grande de la historia, nació en la Isla de Cos, Grecia, en el año 460 ac, sus aportes como pensador fueron mayúsculos. Su juramento de ética médica es texto sagrado, su capacidad de análisis y diagnóstico lo llevaron a obtener el rótulo de “Padre de la medicina”

El método de hipócrates se basaba en la observación, entendía como nadie el proceso de curación natural y, como si fuera poco, rechazó tajantemente las opiniones de quienes creían que las enfermedades eran producidas por terceros como supersticiones, espíritus diabólicos, hechizos o castigo de los dioses. Para él, las enfermedades tenían un fundamento físico y racional.

Ahora bien, resulta ser, para algunos, que la sequía y la escasez penosa, del fundamento principal del fútbol, el gol, que tiene hoy la selección Colombia, es culpa de Barranquilla. ¡Hágame el favor! Como si fuera la ciudad la que llevará piedra en los botines, tendinitis, pubalgias, falta de liderazgo, estrategia, puntería o como quieran llamarlo. El fútbol es fútbol, y estas cosas suceden.

La ciudad de Barranquilla ha sido con decoro y será por siempre el nido del fútbol nacional, la historia aquí tejida está teñida de alegría y calor sin igual, de generosidad y entrega sin límite. El número de abrazos que aquí nos hemos dado cada vez que hemos logrado el objetivo trazado no ha sido menor, como no lo han sido los logros mismos. ¿A quién no ha recibido Barranquilla, en su historia, con los brazos abiertos? Los atributos de esta capital, hoy más sana que nunca, por donde se quiera ver, y a la que el mundo mira con deseo y con orgullo, no son los males ni la enfermedad de los pacientes que buscan el muerto río arriba, como tampoco lo son los pitos de la hinchada, con razón atragantada, pero siempre presente, siempre entregada, proveniente de infinitos rincones del país y del mundo y siempre, bienvenida, atendida y pintada de entusiasmo y fe. Esta tierra y esta grama han sido piso fértil para todo el que ha albergado un sueño y aquí ha querido cultivarlo, y el fútbol, es la sumatoria de los sueños de sus hinchas en los pies de sus guerreros. A los hinchas no se les insulta y a los nidos no se les dispara. El desespero de la incompetencia está lejos de ser inspiración. Por fortuna es un silbido aislado que no representa el cantar unísono de la manada.

A la ciudad de Barranquilla, la dueña de la esperanza, no le pesa la camiseta de la selección.

Si nos vamos a apoyar, nos apoyamos todos, no sigamos buscando en un tercero el blanco. Si no es posible, deberemos invocar al Dr. Hipócrates, pedirle que abra su consultorio con urgencia y nos explique lo que bien un día dijo en el templo: “es más importante saber qué persona tiene la enfermedad, que qué enfermedad tiene la persona”