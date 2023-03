40 años después

Ke Huy Quan es el hombre de la semana. Probablemente del año y, ¿por qué no? De algo más.

El actor Asiático, nacionalizado americano, acaba de ganar el premio Oscar de la academia a mejor actor de reparto por su participación en la película “Everything, everywhere all at once” una de las más premiadas en la ceremonia numero 95° de la academia llevada a cabo el domingo pasado.

Nacido en Vietnam, a sus 7 años ingresó con su padre y cuatro de sus siete hermanos en un campo de refugiados en Hong Kong, posteriormente su familia fue seleccionada y recibió asilo político en los Estados Unidos de Norte America. A sus 12 años, acompañó a su hermano menor a una audición, como lo hacen millones de personas que buscan el sueño americano. Aunque su propósito era solo acompañar, el director de casting le pidió que también participara. Ke, fue elegido para el papel “Short Round”un audaz niño que ayuda a Indiana Jones a sobrevivir a una de sus tantas travesías. Su actuación en la película de Steven Spielberg al lado de Harrison Ford en 1984, empezaba a dibujar un camino venturoso y lleno de luz que, eventualmente, le permitiría suturar las heridas del pasado y sanar los dolores de su infancia. En 1985 participaría en la película “The goonies” producida por Spilberg.

Pero como la vida es un juego que poco entendemos y cuyas reglas no están impresas en ningún libro, el teléfono de Ke Huy Quan dejo de sonar. Todo parecía tan fugaz, como un primer amor, como un suspiro, como una tarde de campo y de sonrisas en el jardín de la imaginación.

Ante la falta de oportunidades dejó la actuación y tuvo que merodear la industria tangencialmente en trabajos alternativos de segundo nivel para ganarse el sustento. Pasaron 40 años, lo que para muchos es una vida y tanto más. Una tarde cualquiera, como un hombre cualquiera, asistió al cine. La película: “Crazy rich asians” comedia romántica con reparto exclusivo de actores asiáticos.

Ese día, a sus 50 años, al verse y sentirse ausente, al no entender porque sus manos, su rostro y su ser no estaban allí, decidió correr de nuevo por sus sueños, una vez mas despues de tanto tiempo, pero como la vida es extraña y poco conoce de tiempos; el teléfono volvió a sonar en 2021. La cinta: “Everything, everywhere all at once” presentada en 2022, y ganadora de 7 premios Oscar en 2023, entre ellos mejor actor de reparto a Ke Huy Quan.

No es el logro, es en quién nos tenemos que convertir para lograrlo. Es lo qué tenemos que aprender conciliar para asistir al encuentro con nosotros mismos.

Es cuánto debemos cargar con los sueños rotos para restablecer los próximos.

Este ejempo demuestra claramente que el camino no es una ruta ascendente permanente, solo debemos continuar sin pausa y sin doblez; todo está por suceder, todo está por llegar, aun, cuando pensemos que ya lo hemos hecho todo y que el tiempo a terminado, allí, probablemente estemos más cerca que nunca del “oscar” que todos soñamos.