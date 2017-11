Vueltas en círculo

Columnas de opinión

Persiste en el Congreso la mezquina actitud de los mercachifles. Toda clase de maniobras, intrigas, reuniones a escondidas, acuerdos a puerta cerrada están a punto de hundir –o, en el mejor de los casos, pervertir– la Jurisdicción Especial para Paz, uno de los pilares fundamentales del Acuerdo de Paz con las Farc.

A los intentos dilatorios de Cambio Radical, el ‘expartido’ de Germán Vargas, se han sumado ahora los conservadores, quienes invocan su derecho a influir en las decisiones acerca de cómo se va a implementar la paz, en virtud de su apoyo ‘desinteresado’ al presidente Santos.

Lo último que se sabe es que el Gobierno terminó aceptando una de las pretensiones de la bancada azul: que los miembros del partido Farc que sean elegidos como parlamentarios pasen por el nuevo tribunal antes de posesionarse en sus curules el próximo 20 de julio. Una pequeña victoria en medio del río revuelto en el que nuestros frenéticos esperpentos políticos suelen pescar en los tiempos previos a las elecciones.

A este paso, del acuerdo firmado en el Teatro Colón, el cual ya es el resultado de una renegociación con los sectores promotores del No en el plebiscito de hace un año, no quedará sino el nombre.

Si fuera por los congresistas, esta discusión, con sus tires y aflojes, con sus maquiavelismos, con sus cálculos electorales, con su juego de la falta de quórum, con sus invocaciones tecnicistas, duraría meses o años. Pero en el fondo saben que tendrán que echar sus discursos predecibles en el debate televisado, y votar; tienen claro que tarde o temprano deberán asumir su responsabilidad histórica, aunque a algunos de ellos ese término les sepa a poco.

Así que el asunto no es si aprueban a la carrera la ley que reglamenta la JEP; se trata de si sus costumbres vergonzosas se trasladan a los demás temas pactados en La Habana, todos ellos imprescindibles, no solo para honrar la palabra empeñada, sino para que no se repita el horror de la violencia: el desarrollo rural, el problema de la tierra, las oportunidades de desarrollo para las regiones que han sufrido por el conflicto.

Dar vueltas en círculo es la opción de los idiotas, de los oportunistas, de los reaccionarios, de los combatientes de escritorio, de los obtusos que creen que es más importante que Timochenko sea condenado a ocho o a mil años, que el país salga de una buena vez de este episodio y se imponga la tarea titánica de una reconstrucción total, de una reconciliación verdadera y de una reparación de víctimas representada en hechos, y no en símbolos inútiles sacados del sombrero de los burócratas.

Entretanto, las Farc, quién lo creyera, asume con sorprendente corrección lo que pactó con un Estado que no termina de estar a la altura de nada distinto de los intereses particulares de sus integrantes más indignos.

