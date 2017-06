Columnas de opinión

Uber, los taxis, las mujeres

En medio de la pugna entre el gremio de taxistas y el servicio de Uber, hay un asunto que ambos olvidan: los pasajeros. Pese que se supone que nosotros somos la prioridad, ambos bandos están interesados en ganar la batalla sin tener en cuenta, que más allá de los comparendos, somos los usuarios los que decidimos en qué transportarnos.

Razones como el cobro de las tarifas, la limpieza de los vehículos, la amabilidad del conductor, son un asunto menor al lado de la razón más poderosa de todas: la seguridad. En un país en el que el miedo nos acompaña, la gente hace lo posible por estar un poco más segura. En algunas ciudades del país, tomar un taxi en la calle es imposible. Es como comprar un boleto para que te hagan un tour de cajero en cajero, desocupándote las cuentas de ahorro, mientras te dan una muy buena dosis de escopolamina. Detrás de cientos o miles de taxistas decentes, hay bandidos. Y no son poquitos, son muchos.

Las mujeres, especialmente, nos hemos tenido que aprender a mover en este mundo como esquivando balas. Desde muy niñas sufrimos las inclemencias de la inseguridad, con un agravante, a nosotras lo que menos nos importa es que nos roben los ahorros. Las mujeres en Colombia, como en otros tantos lugares del mundo, tenemos miedo a ser acosadas, ultrajadas, violadas y asesinadas. Nuestro miedo no es una fantasía paranoide, nuestro miedo es un asunto serio cuando de titular de prensa en titular de prensa vemos como nos desaparecen, nos violan y nos matan.

Desde muy jóvenes preferimos tomar el camino más largo con tal de no pasar por una esquina atiborrada de hombres. No nos hacen sentir seguras. También lo pensamos dos veces antes de pasar por una obra en construcción. A nuestras hijas desde muy pequeñas les enseñamos tácticas de supervivencia. No se puede confiar en nadie, tienes que parecer segura y disimular el miedo, aunque por dentro lleves el terror cotidiano, el de todos los días. El derecho a la libre circulación por la ciudad es apenas un chiste. Nosotras no lo tenemos. El transporte público es una de las esferas que más sufrimos.

La plataforma de Uber medianamente empezó a generar cierta seguridad. El hecho de que alguien pueda hacerle seguimiento al recorrido y que se sepan los datos del conductor (la placa, el número de teléfono y el nombre), nos proporciona algunas garantías. En los últimos días, sin embargo, también empiezan a aparecer titulares de prensa que hablan de agresiones sexuales a mujeres por parte de algunos conductores de Uber. Y claro, era de esperarse, una plataforma no arreglará el daño que el patriarcado ha hecho. Mientras tengan carros conducidos por machos trogloditas que creen que las mujeres son objetos sexuales, las mujeres seguiremos esperando un transporte seguro que realmente revolucione nuestras vidas.

