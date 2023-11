Día Nacional del Psicólogo

Como disciplina profesional en Colombia la psicología comienza su historia en el año 1947, el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia aprobó el acuerdo 231 mediante el cual se crea la primera facultad de psicología de nuestro país, en la Universidad Nacional de Colombia. Antes, la psicología existía como materia de estudio en la academia en diferentes profesiones. 76 años después de este hito, en nuestro país de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior -SNIES (2017) en Colombia existen 78 Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen 138 programas de pregrado en Psicología.

Desde 1987 se usa esta fecha para celebrar la formación de los psicólogos en Colombia. Desde entonces, cada 20 de noviembre se celebra el Día del Psicólogo, para conmemorar y exaltar la importancia de la profesión en Colombia.

Siendo así, llevamos 36 años de esta celebración que emocionada me enteré recién egresada como psicóloga el año inmediatamente anterior (1986), siendo parte de la junta directiva de la Sociedad Colombiana de Psicología de la Costa Atlántica.

En ese entonces, ya había conocido a un ícono del periodismo de nuestro país y en especial de la costa atlántica como fue la distinguida Olguita Emiliani (qpd), con todo respeto la menciono dado la hidalguía de su perfil y la mayordomía con que ejercía su rol. En ese momento, no era consciente de quien me había abierto las puertas del periódico, luego que yo le escribiera en calidad de coordinadora de los programas de prevención de la fundación UCLAD Unidos Contra Las Drogas liderada por la ciudadana Belga Gabrielle Willie de López Pinto (q.p.d). Me sobrecoge un especial sentimiento cada vez que recuerdo cuando Olguita me llamó, no se imaginaba que quien le escribía fuera una estudiante en prácticas de psicología apasionada con lo que hacía. Fueron varios los cafés que se tomó en mi presencia y mis ojos brillaban ante su fuerza, seguridad e inteligencia. Con el tiempo he atesorado y he podido valorar más, las tertulias que me regaló, el escucharme y los suficientes espacios compartidos.

Mis primeras notas publicadas fueron las relacionadas a la salud mental, la prevención de las farmacodependencias, la sociedad de psicología y posteriormente, incluso, páginas completas donde resaltaba el valor de la mujer, la familia, temas relacionados al desarrollo humano y organizacional y el Día Nacional del Psicólogo. Y así, esta casa editorial EL HERALDO de Barranquilla, se convirtió en el mejor espacio de divulgación y reconocimiento de esta fecha de conmemoración ante la comunidad. Mi profundo agradecimiento y mejores deseos para que continúen en el marco de los 90 años camino a perpetuar, este que ya es un legado para Colombia y el mundo periodístico y enorgullece a los costeños en general.

Desde 1987 y con escasas interrupciones me ha permitido la vida asumir este rol de exaltación de esta fecha, que motivada más por el ímpetu de una recién egresada la cual no quiero dejar de ser, y con la más alta vocación que me identifica por esta noble ciencia.

En un mundo de contradicciones y ambigüedades la frase de Rubén Ardila, PhD y jefe del Comité Ético del Psicólogo, nos invita a reflexionar: Algunas normas de conducta ética cambian con el tiempo y con las circunstancias, con los nuevos conocimientos científicos y con los nuevos campos profesionales. Sin embargo, existen principios básicos, fundamentales, que esperamos sean duraderos y sirvan de guía a los psicólogos de hoy y del futuro cercano.

Mis felicitaciones a mis maestros que en cualquier etapa de mi vida formativa me acompañaron, y/o me acompañan, cada uno es y fue motivo de inspiración en uno u otro sentido. A los colegas en este día los invito a honrar con su proceder su ejercicio profesional, a fortalecer el rigor investigativo, a superar los retos que la ambigüedad del mundo nos presenta, a la coherencia, a continuar liderando procesos que favorezcan la calidad de vida de los individuos y por ende a la construcción de una mejor sociedad. Afrontar desafíos asociados al desarrollo tradicional de la profesión y construir un proyecto de psicología más acorde a las dinámicas que marcan el panorama universal, las vicisitudes sociopolíticas, tener presente el momento histórico del país y a las necesidades específicas de cada región.

