Triple A

Debo empezar esta columna aclarando que no tengo ningún tipo de vínculo con la empresa Triple A. Como todos los barranquilleros soy simplemente un usuario más de los servicios de agua, aseo y alcantarillado de la ciudad, y esa es la única relación formal que tengo con esa empresa. Considero necesario hacer esta declaración porque entiendo que en nuestro medio casi cualquier posición que se asuma en defensa o en contra de algún asunto suele verse minada por la sospecha de algún interés oculto o de algún favorecimiento especial. Habiendo establecido mi neutralidad en ese sentido, expreso mi preocupación por un debate reciente sobre la propiedad de la empresa y la posibilidad de que el Distrito de Barranquilla o inclusive la Gobernación del Atlántico vuelvan a ser los mayores accionistas de Triple A. Mi inquietud no es infundada.

Gran parte de mi vida la he pasado en Barranquilla. Aquí nací y por eso pude ser testigo del deficiente servicio de acueducto y aseo que acompañó mi niñez y adolescencia en esta ciudad. El acueducto era un auténtico desastre. El agua que salía por los grifos de los hogares barranquilleros no era potable, su consumo sin tratamiento suponía un alto riesgo de contraer alguna enfermedad gastrointestinal y el suministro era irregular y poco confiable. La recogida de las basuras no era mucho mejor. El camión pasaba casi sin patrón alguno, por eso era posible ver cantidades de bolsas de basura en el espacio público a la espera de una recogida improbable.

Todo eso comenzó a cambiar a principios de los años noventa, cuando ya las moribundas Empresas Públicas Municipales no podían soportar un saqueo más y fueron liquidadas. Décadas de impune corrupción habían logrado destruir ese valioso patrimonio público y la ciudad decidió entonces constituir una nueva empresa, con capital mixto, para la prestación de esos servicios fundamentales. Sorprendentemente, en pocos años fue posible ofrecer un servicio digno y eficiente, tanto que hoy se considera que el agua que se suministra en Barranquilla es de las de mejor calidad de nuestro país, y el servicio de aseo, a pesar de un entorno tan difícil y maleducado, ofrece una relativa confianza. Se demostró que solo bastaba administrar los recursos con honestidad para rápidamente solventar los problemas terribles a los que parecíamos condenados.

Es por eso que la posibilidad de volver a entregarle el control de la Triple A a los entes públicos me colma de temores. Creo que todavía no tenemos un entorno político y social lo suficientemente fuerte para garantizar que no caeríamos nuevamente en los vicios corruptos que nos llevaron al borde del colapso hace algo más de dos décadas. Hay muchas más cosas que reclaman nuestra atención urgente, la energía, la movilidad, el puerto y la seguridad, por mencionar algunas. Entonces, ¿por qué arreglar lo que no está dañado?

