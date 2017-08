Transplante de corazón

Columnas de opinión

Desoyendo los reclamos de gobiernos de la región y de la comunidad internacional, y desafiando la voluntad de siete millones de venezolanos que le exigieron, a través de una consulta popular, que no lo hiciera, Nicolás Maduro convocó a una asamblea constituyente que tiene como finalidad consolidar su poder. Para mayor ilegitimidad de la misma, la empresa Smartmatic, que fabrica las máquinas electrónicas de votación con que se eligió a los asambleístas, afirmó que “no había dudas” de que los resultados fueron manipulados. Según la firma, el fraude sería de al menos un millón de votos.

Nada de eso parece incomodar mucho a la izquierda local, la cual, a excepción de la senadora Claudia López, ha respondido con evasiones, rodeos y medias tintas. Pensé que los últimos hechos harían inevitable un pronunciamiento en contra de Maduro, pero sobrestimé la coherencia ideológica de quienes dicen abogar por los pobres y los necesitados. Algo más fuerte que la integridad une a la izquierda latinoamericana con el chavismo. Algo… ¿estratégico?, ¿ideológico?, ¿romántico?, ¿monetario?

No lo sé. Pero sé que a los colombianos debe importarnos la posición de la izquierda nuestra frente a la situación venezolana, por una sencilla razón: porque sus ideas y propuestas ya fueron ensayadas allá, con catastróficas consecuencias. Me refiero, por mencionar algunas, a la estatización de los medios de producción, a la sustitución de importaciones por producto local (muchas veces inexistente o más caro), al control de precios, a la “democratización” (léase ideologización) de los medios de comunicación, a la satanización del sector privado, al antiyanquismo recalcitrante y a la promoción de la lucha de clases. Todo eso ya se probó. Y ya vimos como terminó.

No es cierto —para salir al paso de un argumento muy popular— que el experimento sí haya funcionando en Ecuador. Si la situación ecuatoriana es menos dramática, es porque Rafael Correa fue menos insensato que sus colegas venezolanos y no profundizó su “revolución” al mismo grado que ellos. Pero no hubo ningún “milagro ecuatoriano”, como se dice a veces, sino algo bastante prosaico: un aumento desbordado del gasto público que se financió con dólares y deudas. Los dólares se agotaron y las deudas, quién lo creyera, hay que pagarlas. El presidente Lenín Moreno —correísta, para más señas—, acaba de advertir que la situación económica de su país es “crítica”.

En las encuestas de opinión, figuras de izquierda, como Gustavo Petro, Claudia López y Clara ídem, hoy ocupan los primeros lugares en intención de voto para las presidenciales de 2018. A todos les haría la siguiente pregunta: ¿en qué se diferencian sus propuestas de las que ya se aplicaron en Venezuela y llevaron a la ruina a esa otrora enérgica nación? Porque si no hay diferencias, sería bueno que la ciudadanía lo supiera desde ahora.

Si la izquierda colombiana quiere ser una alternativa creíble de poder, debe marcar distancia con el chavismo y explicar cómo, si llega a triunfar, su gobierno sería distinto. Dudo que lo haga. La izquierda criolla tiene al socialismo del siglo XXI clavado en el corazón, y el transplante de ese órgano es un procedimiento delicado y difícil. Pero ojalá lo intente, por el bien de ella y por el del país.

