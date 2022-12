Qatar visto desde una burbuja en Barranquilla

¿El Campeonato Mundial de Qatar se ha desarrollado en medio de las mayores contradicciones de su historia que era un paisito perdido en el desierto, que no podría cumplir con todas las condiciones que implica recibir los equipos y delegaciones de 32 países, que conforman los participantes, que no tenía estadios y que pasaría con el turismo calculado en millón y medio de visitantes?

¡Ah! pero Qatar, tenía oro, suficiente, para enfrentar obstáculos como la misma FIFA, a quien tocó "convencer" de que Qatar sería el país ideal para realizar un evento tan gigantesco como La Copa Mundial de Fútbol, que ni siquiera Los olímpicos reciben tanta atención.

La Copa Mundial es el evento más visitado en el mundo, sucede cada cuatro años y se ha convertido en la ilusión de miles de vidas de todo Occidente y Oriente. Qatar, que tiene el tamaño de una lágrima en el desierto, quería desesperadamente que el mundo supiera que valía la pena conocerla. Qatar es el primer país árabe, y musulmán, que celebra un evento de estas dimensiones. Contrató ingenieros europeos para construir ocho estadios con diseños tan ultramodernos que parecen alfombras mágicas, volantes como las de Las mil y una noches. Los podemos ver en la TV al inicio de los partidos.

Los partidos se han jugado con pasión y entusiasmo. Los jugadores, principales protagonistas, han brindado momentos absolutamente fantásticos. Aquí me gusta recordar el encuentro de Argentina con Países Bajos, que provocó jugadas de Messi, que, nos dejó sin aliento, y sacó a Países Bajos de Qatar. Las batallas de Argentina me hacen feliz, (parte de mi familia vive allá, mi sobrino Andrés Manotas, Tele-periodista, está en Qatar cubriendo el evento) y compartimos esos triunfos por los milagros de la electrónica, y porqué Messi es lo máximo, se convirtió en un goleador histórico de la selección, junto a Gabriel Batistuta, aquel gigante de melena rizadisima a la cintura, que nos visitó, ¡Dios mío! Hace tanto tiempo que prefiero no precisar.

La tele se ha convertido en el gran testigo de los sucesos de Qatar, todos los días vemos a turistas pasear por las avenidas que conducen de un estadio a otro, felices por estar allá en Qatar, y escoger cuál partido quieren presenciar, sin que nadie lo impida, y tomar una cerveza bien fría (fuera del estadio) usar la línea y estaciones de Metro que no tenemos por aquí (en Colombia).

El país, Qatar, se ha reconstruido, desde que supo que había sido elegido Sede del Mundial, Para construir primero que todo, los siete estadios con aire acondicionado. El clima es caliente en junio-julio, pero ahora en Nov-Dic, sopla del golfo una brisa fresca que trae calma a los espíritus. Lusail no existía, era arena. Hoy es una zona super exclusiva con complejos residenciales y centros comerciales. Es la sede de la Qatar Petroleum y Energy City, la poderosa Compañía que rige la riqueza que duerme bajo las arenas del país. Hace 12 años, no existía el perfil de rascacielos que vemos hoy, en estos doce años muchas cosas han cambiado para bien, y el proyecto de crear una nación nueva y potente fue tomando fuerza.

El metro fue construido para el Mundial, hoy lo usan 600.000 trabajadores de toda el Asia, para ir a sus trabajos, y es parte de este proceso de desarrollo nacional, que hará de este pequeño territorio un polo empresarial y financiero. En ese plan maestro, el mundial sería como una coronita de hojas doradas que no le interesaría gran cosa al Emir, que necesitaba una plataforma de lanzamiento global para su país, su pequeño Qatar, quedaría convertido en una potencia mundial.