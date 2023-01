El pintor Goya

¿Qué ángel o demonio te dio ese ojo para ver cosas que ninguno de tus amigos pintores vio?

Que ojo cósmico te reveló que la maldad nunca podría ser erradicada de nuestra sociedad ni de nuestras almas. Un mundo de perfecta justicia siempre será un espejismo. Tiranos, bandidos conspiradores, estarán instalados en lo profundo de nuestros corazones, escapados del escepticismo racional, y que dentro de nuestra rectitud permanecerá una oscuridad densa imposible de eliminar. Por eso tus ojos atraídos por lo extraño, lo humilde, lo asombroso, decide denunciar anticipando una revolución, adelantándose a su tiempo, la revolución contra la racionalidad, que vendría envuelta en el surrealismo.

La película de Carriere, (codirector con Luis Buñuel de Belle de Jour y El oscuro Objeto del deseo de Volker Schlondorf en El Tambor de Holalata y de Julian Schnabel en Van Gogh, cuando entramos a Goya, Carriere, tiene gran reputación, Interpretando Genios, Goya, Carriere y el fantasma de Buñuel, título completo de la película , comienza con Carriere, en un tren, cantando una canción, en occitano, el lenguaje de la Provence, donde el nació, visita Fuente de Todos, el pueblo donde nació Goya, y comenta que encontró un enorme chimenea igual a la que había en su propia casa. Llegamos al" Coloso", la pintura del gigante dominando un sin número de diminutos campesinos que huyen en todas direcciones, Carriere, dice que la pintura, envía un sentido de migración-inmigración que sucedería en el futuro.

Cuando Carriere les dice adiós a las famosas, Maja vestida y Maja desnuda, no pensamos que sería un adiós de verdad Jean Claude Carriere, muere ese mismo año, preocupado porque la sordera de Goya no se mostraba con suficiente fuerza. (en la película). Goya enfermó de un misterioso malestar, que lo dejó completamente sordo, (1792) que lo hizo revaluar su vida como artista y desarrollar su imaginación y fantasía, en Los Caprichos, que son poderosos comentarios sociales. Está en el gobierno, un importante liberal: Jovellanos, quien ayudó a Goya, a conseguir el trabajo de pintar las paredes del santuario de la Florida, Madrid, con el tiempo se convirtió en la tumba de Goya, el pintor es tan relevante hoy en día, que, un escritor tan vigente, como Cepeda Samudio, hace mención de estas pinturas en su libro, Los Cuentos de Juana. Dice; “fui a buscar el cráneo de Goya al Santuario de San Antonio, de la Florida”. La invasión de Francia a España (circa 1807) trae una violencia, que le inspiró grabar los desastres de la guerra, algunas vemos en la película.

Los desastres de la guerra, no fueron publicados en la vida de Goya, porque representaban su tremenda oposición a la guerra, que no convenia al monarca de turno. Goya sufre un nuevo ataque (1819) de la enfermedad, que casi lo mata. Esta experiencia se reflejó en las Pinturas Negras, una serie de catorce pinturas al oleó, ejecutadas es las paredes de “La Quinta del Sordo” (Casa de campo, en las afueras de Madrid, que había comprado en 1819). La película dirigida por José Luis Linares, y conversada, por Jean-Claude Carriere, combina los talentos magníficos de dos expertos. No se quedaron en la monografía y el catálogo razonado, sino que profundizaron, hasta la esencia de la visión de Goya, y sus reflexiones sobre la condición humana.