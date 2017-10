Tiki y taka: Un equipo que huele a título

Columnas de opinión

Me gusta escuchar Olímpica Stéreo porque es una emisora que desprende energías positivas, pero cuando sale un oyente y dice aquello de cómo te caería ahora un arroz de coco, bocachico frito, bollo de yuca y una agüita de panela, me gusta más. El resultado a tan apetitosa insinuación es que a uno no solo se le agua la boca, sino que al instante empieza a pensar en dónde comerse ese menú. Antes del partido de Recife, mi amigo Miguel Dada, que es un sufridor juniorista, me puso un WhatsApp en el que me preguntaba que cómo me caería unos dados de tapioca, una feijoada y una picanha acompañada de una jarra de caipirinha. Seguro que ya se había tomado algo porque normalmente no es tan jacarandoso y mucho menos tan optimista. Ayer lo estaba. Acababa de ver la alineación que presentaba Julio Comesaña. Creyó que algo bueno sucedería en Recife. De ahí que tuviera ganas de tomarse ese menú brasileño mojado con unas caipirinhas, y hasta lo hubiera propuesto a la emisora.

Casi todos mis amigos hablan del técnico de Junior como un hombre netamente defensivo. Siempre he discutido que un entrenador ataca o defiende en función de los jugadores que tiene. Al mismo tiempo existen clubes por los que por su cabeza nunca pasa armarse para solo contraatacar. Claro ejemplo, Real Madrid y Barcelona.

Con la alineación inicial de anoche en Recife, Comesaña desbarató todas las imaginadas por la prensa. La mayoría de medios creían que sacaría un equipo de contención para intentar regresar a Barranquilla con un resultado que le permitiera soñar con estar presente en una segunda semifinal. Pero no. Junior salió con un equipo con clara mentalidad ofensiva. Un once preparado no para no perder, sino para ganar. Sin duda Comesaña tenía bien estudiado al Sport Recife porque los cuatro que puso por delante de Pico y Cantillo (Yony González, Teo, Chará y Ovelar) eran de vocación ofensiva.

Comesaña hoy en día puede permitirse el lujo de armar cualquier alineación porque cuenta con una extensa plantilla de gran calidad. Pero no siempre alinear a los mejores peloteros garantiza el triunfo. Claro ejemplo de ello fue el partido contra Santa Fe en la pasada jornada de Liga. Como tampoco es aval de tranquilidad, y para ejemplo el partido de anoche en terreno brasileño, en el que con un equipo ofensivo y pese al triunfo, Junior acabó dando la sensación de ser también un equipo sólido en defensa.

Pero la clave del esperanzador resultado de Recife no es otra que el compromiso de los jugadores, el esfuerzo, el trabajo que realizan cuando no tienen el balón. Este Junior hoy tiene confianza. Cree en sí mismo. Huele títulos, como mi amigo anoche olía la caipirinha.