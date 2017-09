Tiki y taka: Si juega Colombia, paren la Liga

Columnas de opinión

No jugó James para tranquilidad especialmente de Valenciano, Córdoba y otros exfutbolistas y periodistas que estaban más preocupados porque James fuera más responsable con el Bayern Múnich, y aparcara su nacionalismo para otro momento. “Ya habrá más partidos de Colombia”, decían. “Yo lo que quiero es ver a James en el mejor equipo de la Uefa, y en la final de la Champions”, comentaban. Conclusión: el equipo antes que la Selección. En cambio fue convocado Teo, que había sido sustituido por lesión a los 37 minutos contra el Once Caldas hace más de 10 días, lesión que le impidió jugar los dos últimos partidos con Junior, para poder estar con la Selección. De esto no habló nadie. No he leído ni he oído nada al respecto. Puede que alguien responda que la lesión de James era muscular y la de Teo era poca cosa. Pero de los dos partidos que jugó Junior sin él, el equipo perdió uno. Y si el equipo es lo más importante para algunos comentaristas, lo es aquí, en Alemania y en la Conchinchina.

Pero si lo que importa es el club pregunto: ¿Por qué la Dimayor no ha parado la Liga en unas semanas en las que la Selección está jugando? ¿Por qué Santa Fe no puede contar el próximo lunes en su partido contra el Dim con su portero Leandro Castellanos y el defensa William Tesillo? ¿O por qué Nacional tiene que jugar sin Daniel Bocanegra y Camilo Vargas, o el Cali sin Abel Aguilar? ¿Por qué Junior jugará ante Cortulúa, quinto en el campeonato, sin Teo ni Chará? ¿Es justo?

En Europa, donde queremos ver a James, paran todas las competiciones de clubes cuando hay jornada de selecciones, aunque sea para amistosos. Y sólo hay una razón: nadie quiere desprestigiar su campeonato, nadie quiere adulterar su competición. Porque un equipo que no juega con sus mejores jugadores se debilita, pero también no llama la atención. ¿O contra qué Junior el Cortulúa haría más taquilla: un Junior sin Teo y Chará, o con los dos cracks presentes?

La Dimayor tenía que haber parado el campeonato en esta jornada decisiva para estar en el Mundial de Rusia. “Es que no hay fechas”, me comentan algunos colegas. Sí que hay. Y si no, se encuentran. Pero hay que valorar más la Liga No extraña ver tantos campos vacíos jornada tras jornada. Si ya los mejores futbolistas marchan al extranjero, y los pocos que quedan en el país no pueden jugar con sus clubes por estar en la Selección, sólo se puede esperar una Liga deficitaria.

No pasa nada. Todo bien. Los barranquilleros nos estamos instalando en el optimismo, y aunque un empate con Venezuela sepa a poco, nadie nos quita el sueño de poner a bailar cumbia al poderoso Brasil de Neymar y Dani Alves en el Metropolitano.