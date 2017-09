Tiki y taka: La huelga que frena al Junior

Columnas de opinión

Parece difícil de creer que una huelga de pilotos ponga al país de vuelta y media, y que, especialmente, ponga en jaque a la Dimayor al mismo tiempo que desnuda las debilidades de los dirigentes deportivos para encontrar soluciones a un problema anunciado con mucha antelación. Recuerdo que a comienzos de la Primavera europea del 2010 una nube tóxica emanada del volcán islandés Eyjafjälla tuvo a la zona contra la pared ya que muchos vuelos fueron suspendidos. Entonces el Barcelona tenía que viajar a Milán para disputar el partido de ida de las semifinales de la Champions contra el Inter. En un año de Mundial, la Uefa ni siquiera se planteó el aplazamiento del encuentro. Pero el Barcelona tampoco. Bastante complicado es el calendario futbolero europeo como para pensar en aplazar un partido a esas alturas de la temporada.

El Barcelona, que entonces buscaba el triplete –Liga, Champions y Copa del Rey–, lo miró todo: por mar y tierra. Hasta que encontró que podía viajar en autocar, aunque tuviera que pasar más de 9 horas para hacer los 977 kilómetros que separan a la ciudad catalana de la italiana. El equipo viajó en dos buses: uno para los jugadores y otro para el staff técnico. La nube tóxica fue vencida.

La huelga de pilotos de Avianca parece, en cambio, que es más fuerte que un fenómeno de la naturaleza. Y me sorprende que eso suceda en un país como el nuestro, del que decimos que cada vez está en un progreso irrefrenable.

Excusar el aplazamiento de los partidos en razones como la de que los vuelos chárters son más caros no me parece de recibo. Y ya sé que intentar hacerlo por carretera hubiera sido un palo tremendo, porque entre otras cosas las carreteras o autopistas de nuestro país comparadas con las europeas es como comparar peras con uvas. Pero una Liga seria no puede tener partidos aplazados por una huelga de pilotos de aviones. Ya es discutible que hasta se detenga toda una jornada por la visita del Papa, pero por una huelga no tiene razón de ser.

La conclusión final es que el más perjudicado es el Junior, que había vuelto a entonarse en el torneo con la vuelta de Teo. Llevar dos partidos sin jugar frena a cualquier equipo y más a Junior que está en tres torneos. La falta de competición también desespera a los jugadores, porque les rompe el ritmo.

Ahora le tocará a Julio Comesaña planificar otra programación. Ya le han dicho que entre los dos partidos de Copa Sudamericana tendrá que jugar contra Bucaramanga, y él sabe que por ahí cerca está el penúltimo partido de la selección Colombia contra Perú. No pasaría nada, y nadie de Junior se ha quejado, pero entonces el equipo seguramente no podrá contar ni con Chará ni con Teo. Es decir, otra vez los rojiblancos darán ventaja al rival. Y eso, señoras y señores, en muchos sitios, se llama un adulterio del campeonato.