Tiki y taka: Junior tiene que aprender a ser paciente

A un entrenador de fútbol de un club que cree ser grande, que es grande o que aspira a ser grande solo le vale la victoria para seguir dirigiendo ese equipo. En los últimos años, sólo el italiano Claudio Ranieri fue fulminado después de proclamarse campeón contra pronóstico con el Leicester, en un caso insólito especialmente en el fútbol británico. Pero en Europa existe algún caso en el que lo importante para la entidad no ha sido la victoria o el ganar como sea, sino tener un proyecto que aunque no culmine con títulos ofrezca algo que guste a su afición. Es el ejemplo del francés Arsene Wenger (Arsenal), que ha batido a sir Alex Ferguson (Manchester United) en número de días en estar al frente de un equipo. Wenger ya va para 22 temporadas en el Arsenal; Ferguson estuvo 21. El francés sólo ha ganado 3 títulos de la Premier, mientras el inglés lo ganó casi todo. En la continuidad o no de un técnico en una entidad a veces no sólo interviene el presidente, que si es el hombre que pone la plata puede y hace lo que quiera, sino que también influye la afición. Hay campos tolerantes, otros que lo son menos, y otros que les da igual. En el Junior de Barranquilla he encontrado una afición orgullosa y hambrienta, con ganas de saborear triunfos, pero a la que al mismo tiempo le encanta ver a buenos jugadores y un fútbol descomunal, que cautive, que embruje y que sea la envidia del resto de aficiones de Colombia y, sí es posible, del mundo entero. Es una afición en la que puedo encontrar a amigos salesianos como Marco Tulio Marenco, gran conocedor de fútbol, buen jugador en el patio del colegio y en otras canchas, pero que declarándose juniorista hasta la médula, es de los que se decepciona fácilmente con la primera derrota, o simplemente con una alineación con la que no están de acuerdo. Lo mismo le pasa a Nando Jiménez, excelente 8 en sus tiempos, que prefirió ver la final con el América por televisión porque ante el Flamengo, Junior le decepcionó. Qué vaina, nojoda, que diría mi padre. Como si Junior hubiera acostumbrado a ganar cada año un título, como si Junior fuera el Barcelona o el Madrid. Y por mucho que en este último semestre, Comesaña haya atinado con el juego y con los hombres ideales para practicar un fútbol llamativo, este equipo no ha tenido tiempo suficiente para crecer. Pero es el mismo error que en los últimos años está cometiendo Junior: es un monstruo que devora entrenadores. Y sin un proyecto claro en el que el técnico tenga la confianza de los dirigentes y cuente con una afición paciente, Junior nunca llegará a convertirse en un grande. Puede que Junior logre alguna Liga Águila, pero de lo que se trata es de intentar tener una identidad en el juego, un equipo que enamore a la afición y que se distinga de los otros.