Turismo en Semana Santa

Esta Semana Santa ha estado mediada por una crisis del turismo, resultado de múltiples factores, entre ellos la crisis de las aerolíneas de bajo costo, los problemas que no son nuevos de la infraestructura vial, los elevados costos de productos y servicios como consecuencia de la inflación y la escasa planificación en los destinos turísticos nacionales que reciben la mayor afluencia de visitantes.

Colombia es un país que, a pesar de los desafíos históricos en materia de seguridad, tiene un inmenso potencial para el turismo que se ha dejado en un segundo plano, a pesar de la relevancia que tiene para su desarrollo económico y social. Ciudades como Santa Marta y Cartagena necesitan priorizar sus esfuerzos para definir un modelo económico a partir del turismo, para lo cual requieren mejoras en la prestación de los servicios, en su infraestructura y naturalmente, en medidas que reduzcan el impacto ambiental que deja el turismo en estas ciudades. Estas ciudades cuentan con atractivos históricos y naturales que las hacen destinos apetecidos por turistas nacionales e internacionales, pero a su vez tienen enormes carencias que impiden que los turistas puedan tener una experiencia tranquila, segura y organizada durante sus viajes.

En columnas previas he hecho mención detallada de las necesidades y dificultades que tienen estas dos ciudades, que además pueden convertirse en un motor para el crecimiento de la región Caribe. Ahora, valdría la pena hacer referencia a las posibles soluciones que se pueden ejecutar en aras de promoverlas como destinos turísticos sostenibles. Entre estas, sugiero que se desarrolle un plan mancomunado entre la nación y los entes territoriales, con presupuesto para ejecutar mejoras en la infraestructura de estas ciudades. Resulta necesario definir objetivos a corto, mediano y largo plazo, entre los cuales se debería priorizar la seguridad de los turistas, la formalización de prestadores de servicios turísticos y el establecimiento de estándares de calidad de los mismos. La promoción de las ciudades debe ir acompañada de una estrategia responsable para que los turistas puedan volver a sus casas con vida y sin lesiones, algo que parecería obvio, pero que en la práctica no lo es. Las noticias de turistas ahogados en el Parque Nacional Tayrona y en Palomino son imperdonables y merecen toda la atención de las autoridades para que estos hechos no se sigan repitiendo.

Cerramos esta Semana Santa con la esperanza de que la próxima sea mejor, tanto para los bolsillos de los colombianos como para su seguridad. Ojalá quienes ganen las próximas elecciones territoriales tengan el interés y la responsabilidad de asumir la importancia que tiene la adopción de estas medidas para el desarrollo de las ciudades con vocación turística.

