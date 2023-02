Supuestas maravillas del ChatGPT

Desde que se dio a conocer la nueva versión del desarrollo de inteligencia artificial ChatGPT, un chat que es capaz de responder preguntas de forma muy similar a como lo haría un humano e incluso de desarrollar ciertas tareas en diferentes idiomas, se han despertado todo tipo de alertas respecto a los daños y problemas que puede causar este nuevo programa. Este desarrollo utiliza grandes cantidades de datos para elaborar sus respuestas y el desafío central para los usuarios será aprender a diferenciar textos creados por inteligencia artificial frente a los realizados por el ser humano.

Mi primer cuestionamiento cuando empecé a probar ChatGPT fue sobre la protección de la propiedad intelectual y cómo se podría identificar si una obra literaria o artística es resultado de la creación de la mente humana, atribuible a una persona determinada, o es resultado de la inteligencia artificial. Este es solo uno de los muchos retos que aún no tienen cómo ser superados, pues si bien los mismos desarrolladores de ChatGPT tienen otro programa para identificar si un texto es de creación humana o de inteligencia artificial, después de ponerlo a prueba varias veces no ha demostrado precisión, y de hecho, si se combina un texto con una parte de creación humana y otra con inteligencia artificial, no lo señala.

Ahora, mientras muchos consideran que este chat representa grandes riesgos, como el reemplazo lento pero seguro de los humanos por las máquinas, lo cierto es que todavía falta mucho para esto y que las personas, que siempre nos encontramos en un proceso evolutivo frente a los cambios, tendremos que fomentar otro tipo de habilidades o destrezas creativas para optimizar el uso de la inteligencia artificial como un aliado y no como el enemigo más temido por el ser humano.

En este momento, ChatGPT ha sido puesto a prueba por numerosos usuarios que se han dado cuenta de que esta herramienta tiene muchas fallas en materia de veracidad y que tiene una inmensa capacidad para generar respuestas verosímiles pero falsas. Por ejemplo, al preguntarle quién era yo con mi nombre propio, respondió con total seguridad lo siguiente: "Tatiana Dangond es una cantante y compositora colombiana. Es hija del cantautor Diomedes Díaz, uno de los artistas más influyentes en la historia de la música vallenata. A pesar de haber crecido en un ambiente musical, Tatiana no comenzó su carrera como cantante hasta después de la muerte de su padre en 2013." La respuesta me generó mucha gracia, pues es increíble la capacidad de fabricar una historia falsa pero con un claro sesgo regional o musical asociado a mi apellido. Esto puede pasar con situaciones más complejas o delicadas, en las que por medio de este chat se creen noticias falsas que, al ser difundidas, pueden generar grandes riesgos para la sociedad. Mientras logramos descifrar cuál es el alcance de ChatGPT, resulta necesario tener mucha cautela y preocupación con su uso.

@tatidangond