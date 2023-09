A propósito de la salud mental

El estigma hacia personas con enfermedades de salud mental ha sido una constante en la historia de la humanidad y, a pesar de los avances que ha tenido este tema en la conversación social, sigue siendo objeto de afirmaciones ignorantes, normalmente cargadas de juicios de valor dañinos. Este tema toma relevancia en el debate público a partir de los señalamientos que ha hecho en repetidas ocasiones Ingrid Betancourt sobre la salud mental del presidente Gustavo Petro, en un claro intento de probar que el presidente, según ella, por sufrir de depresión no tiene la capacidad para liderar este alto cargo. Si Petro sufre o no de depresión no es objeto de análisis en este escrito; de hecho, es curioso que algunos apoyen la teoría de Betancourt sin siquiera ser expertos en materia de salud mental.

Lo que debe ser objeto de conversación social es la forma en la que se está abordando públicamente un tema tan complejo y delicado como es la salud mental, en donde, a partir de las burlas y comentarios sobre la supuesta depresión del presidente, se muestra la indiferencia, el desconocimiento y la poca empatía hacia personas que puedan estar enfrentando en silencio una enfermedad de salud mental. Valga la pena resaltar que ese sufrimiento que muchos viven en silencio se debe también al miedo que existe al rechazo social y a los prejuicios infundados de los que pueden ser víctimas personas que enfrentan este problema. Si Betancourt hubiera afirmado que Petro sufría cualquier otro tipo de enfermedad, algo que estuviera relacionado con su salud física, no habría tantos comentarios ridiculizantes y este asunto no habría sido objeto de parodia como lo han hecho con estas afirmaciones. Al final, el mensaje subyacente es que una persona que sufra de depresión no puede desarrollar su vida normal, cosa que es totalmente falsa, pues, como con cualquier otra enfermedad, si se hace un buen diagnóstico y se sigue un buen tratamiento, se puede vivir una vida productiva y satisfactoria.

Ahora, si bien Petro ha negado rotundamente sufrir de depresión –una negativa que también se dio en términos algo despectivos–, si sufriera de esta enfermedad no sería ni el primer, y seguramente, tampoco el último presidente que pueda enfrentar una situación similar. La historia ha demostrado que líderes reconocidos como Abraham Lincoln o Winston Churchill, entre muchos otros, sufrieron de enfermedades de salud mental y, no por ello, es cuestionable el legado histórico que han dejado. Con esto no se está comparando o equiparando de ninguna forma a Churchill o a Lincoln con Petro, sino que lo que se muestra es que una persona, sea presidente o no, puede desarrollar su vida así sufra de una enfermedad de salud mental.

Si usted sufre de una enfermedad de salud mental o siente que puede estar padeciendo algunos de sus síntomas, puede buscar la ayuda de un experto; con un buen diagnóstico y tratamiento, su vida puede cambiar.

@tatidangond