Por la libertad de prensa 

La toma de SEMANA por parte de la Minga indígena no es un hecho que deba tomarse a la ligera ni como una expresión genuina de la ciudadanía; es el resultado de un gobierno que ha decidido atacar frontalmente a los medios de comunicación, que no rechaza con la severidad debida estos hechos y que, por el contrario, los aprovecha para generar una especie de enemistad entre la ciudadanía y los medios.

No sobra decir, para evitar malas interpretaciones, que con este análisis esté sumando a la estigmatización de las comunidades indígenas o cuestionando su autonomía para actuar con independencia del gobierno actual. Lo cierto es que sean comunidades indígenas u otros ciudadanos quienes sean los responsables de atacar a la prensa, su conducta no se justifica cuando lo que está de por medio son las libertades de los demás. La consigna básica de “mi libertad se termina dónde empieza la de los demás” no debe desdibujarse en estos momentos tan críticos para el país, donde quieren volver discutible hasta los valores más elementales.

El discurso sistemático contra los medios de comunicación y contra determinados periodistas tiene un costo muy alto para la democracia y para la libertad de prensa, conceptos que en la modernidad están intrínsecamente ligados. En Colombia, la libertad de prensa siempre ha estado sujeta a múltiples ataques, por grupos al margen de la ley y por el mismo Estado, que en diferentes momentos se ha convertido en el enemigo de una libertad fundamental para la existencia de la democracia. Parece una historia de nunca acabar, pero con un componente aún más complejo y es que la defensa de la libertad de prensa para algunos está sujeta a la línea editorial que tengan los medios de comunicación.

Defensores acérrimos de la libertad de prensa en otros momentos habrían criticado con vehemencia los ataques del gobierno con los medios de comunicación, una guerra que, como ha pasado en otros gobiernos, está pasando de lo verbal a la amenaza física y a los daños contra la propiedad privada. La defensa de la libertad de prensa no puede ser subjetiva, no puede estar mediada por la ideología o por las preferencias personales, pues una cosa es que la forma de comunicación o la línea editorial de un medio no sea del agrado de alguien y otra, totalmente diferente, es apoyar explícita o implícitamente un ataque sistemático contra los medios de comunicación, que al final cumplen con la función esencial de generar un contrapeso que muchas veces no se genera a nivel ni ciudadano ni institucional.

Resulta necesario que sofistiquemos el debate sobre lo que es la actual lucha por los “clicks” que enfrentan los medios digitales – una realidad que se deriva de la ya bien conocida situación de los medios de comunicación tradicionales- de lo que es una afrenta directa y gubernamental a la libertad de prensa, sea de cualquier corriente política o editorial. El gobierno no está para atacar la prensa sino para gobernar y si la ciudadanía espontáneamente no quiere consultar un medio de comunicación, que no lo haga, pero no es menester del gobierno contrarrestar algo que se enmarca en los gustos y las libertades individuales.

@tatidangond