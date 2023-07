Petro vs. Cabello

En medio de un choque de trenes entre la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y el Presidente Gustavo Petro, más allá de la aplicación de figuras derivadas de la ausencia de un diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CorteIDH) y las altas cortes de Colombia, lo que debe primar es la institucionalidad y las medidas efectivas para la lucha contra la corrupción. La comunicación enviada por el presidente a la procuradora, en la que manifiesta, amparado en el control de convencionalidad, que no designará a un alcalde encargado en Riohacha ante la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde José Ramiro Bermúdez, pone en riesgo la institucionalidad y los controles judiciales previstos en la Constitución Política de Colombia.

Para analizar esta comunicación del presidente, lo primero que hay que advertir es que, en 2020, la CorteIDH condenó al Estado colombiano en el caso Petro Urrego vs. Colombia, por la vulneración de los derechos políticos de Gustavo Petro como resultado de las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación en las que inhabilitaba y destituía a Petro como alcalde de Bogotá. Esta decisión no solo se limitó a condenar al Estado, sino que ordenó que se realizaran las reformas internas necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que la restricción de derechos políticos de personas elegidas popularmente debe adoptarse mediante una condena, por un juez competente, en un proceso penal. Como advertí en una columna publicada en EL HERALDO en agosto de 2020, esta decisión ha sido sumamente controvertida, pues desconoce el ejercicio del control contencioso administrativo al cual puede acudir cualquier funcionario elegido popularmente si se encuentra en desacuerdo con una decisión disciplinaria como la adoptada por la Procuraduría.

Frente a lo anterior, surge la duda de si debe aplicarse la decisión de la CorteIDH en virtud del control de convencionalidad o la Constitución Política de Colombia. En nuestro sistema de fuentes, si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos se incorpora a nuestro bloque de constitucionalidad, esto no se traduce automáticamente en una primacía de la Convención sobre la Constitución, sino en una articulación que debe ser armónica y enmarcada dentro de la organización institucional del país. Pero, más allá de ello, si bien Colombia necesita reforzar su capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de lo dicho por la CorteIDH, el presidente no está llamado a controvertir las decisiones de la Procuraduría. El presidente debe reconocer los canales institucionales destinados para ello, como lo es la jurisdicción contencioso-administrativa, y no entrar a controvertir decisiones que han sido tomadas en el marco de las disposiciones constitucionales. Ahora, si el orden constitucional planteado choca con la Convención, el presidente tiene la posibilidad de proponer una reforma ante el Congreso que remedie esta contradicción y que genere otros mecanismos para la lucha contra la corrupción. Aunque el proceso sea difícil, es el camino más institucional e idóneo para hacerlo, pues del afán solo queda el cansancio.

