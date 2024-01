Los compromisos internacionales, como el desarrollo de los Juegos Panamericanos en Barranquilla, no deberían estar sujetos al gobierno de turno. El incumplimiento en los pagos y en las condiciones pactadas para el desarrollo de este evento deportivo deja en evidencia nuevamente que la improvisación sigue siendo política pública. La visión que ha tratado de defender el gobierno frente a los Panamericanos es resultado de una miopía institucional en la que se desconocen las oportunidades económicas y sociales que pueden tener estos eventos para el país y la región Caribe.

Está claro que el país tiene desafíos socioeconómicos estructurales, muchos de los cuales necesitan inversión pública y presupuesto con urgencia, pero cuando el gobierno utiliza este argumento para justificar su incumplimiento a lo pactado, solo deja en evidencia sus propias contradicciones. Si el gobierno tuviera una política de austeridad frente a todo lo que hace, muchos de los gastos que asume en la actualidad serían absolutamente injustificables.

El problema no se reduce a la improvisación, sino también a la falta de franqueza política, pues si el gobierno tenía claro que no quería invertir estos recursos para estos juegos, debió abordar este tema con transparencia y, sobre todo, con antelación.

No deja de ser paradójico que el gobierno de Gustavo Petro quiera restarle inversión y atención a Barranquilla y al Atlántico por razones políticas, cuando su elección como presidente se debe también a los votos que ganó en la ciudad y en el departamento. Si el problema es que no quiere que sus proyectos de inversión den crédito a grupos políticos que son oposición, al final quienes terminan siendo los principales afectados son los habitantes de Barranquilla, que no tienen por qué pagar los platos rotos de un gobierno que no sabe diferenciar entre rivalidad política y egoísmo con el pueblo que lo eligió.

Los Panamericanos son una oportunidad tanto para los deportistas como para el desarrollo de Barranquilla y la región, pero también son un reconocimiento a una comunidad de deportistas que merecen acceder a estos espacios y que no cuentan con el apoyo económico para participar en eventos internacionales. Más allá de lo dicho, estos eventos internacionales ofrecen la posibilidad de proyectar una imagen positiva de la ciudad y la región, atrayendo inversionistas, turismo y fomentando el desarrollo económico a largo plazo. La falta de compromiso con este proyecto no solo afecta a la realización exitosa de los juegos, sino que también socava las oportunidades de crecimiento y proyección internacional del país.

Ojalá, Colombia tenga la oportunidad de ser la sede de los Juegos Panamericanos y que el gobierno, de la mano de quienes hoy tratan de subsanar el incumplimiento del contrato firmado con Panam Sports diseñen un plan para que su ejecución sea exitosa y los recursos invertidos logren capitalizarse en desarrollo social y económico.

