Lo que debería preocupar

Los resultados de las consultas interpartidistas y las próximas elecciones presidenciales serán definitivas para el futuro de Colombia de cara a cinco temas centrales: el desempleo, la pobreza, el fin del conflicto, la lucha contra la corrupción y el desarrollo sustentable del país. A pesar de que Colombia enfrenta una terrible crisis económica y una escalada de violencia que representa la mayor amenaza contra la vida, lo cierto es que los debates de candidatos a la presidencia se han limitado a ataques de unos contra otros, a señalar las debilidades del oponente político, cuando deberían compartir con claridad una agenda seria de cuáles son los pasos que debe dar el país.

Se escuchan ideas tan desfasadas que solo afectarían más la seguridad alimentaria del país, como subirle los aranceles a los alimentos importados, lo que podría impactar aún más el costo de los insumos agrícolas que este año han reportado precios sumamente elevados que perjudican gravemente al campesinado, y naturalmente, al consumidor final. Asimismo, algunos candidatos que hoy repuntan en las encuestas no han compartido un plan sólido para el fin del conflicto y la lucha contra el narcotráfico, limitándose a compartir opiniones escuetas o idealistas que parecen no ajustarse a la realidad nacional. Sin hablar de los que siguen proponiendo las mismas salidas que han demostrado no funcionar a la hora de hablar de la lucha contra las drogas.

Si se pregunta a un ciudadano en la calle por quién va a votar y por qué por ese candidato, las razón más común es la indignación o la decepción por la política tradicional. Estos sentimientos tienen fundamento en un país donde solo hemos retrocedido en materia social, de desarrollo económico y en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, la ciudadanía debe tener mucho cuidado con aquellos que pretenden utilizar las emociones del votante para llegar a la presidencia y hacer de las suyas sin que nunca haya quedado claro si eso era lo que le convenía a los colombianos.

El país debería preguntarse qué es lo que más le conviene para superar la crisis general en la que se encuentra, tema que debería preocupar a los electores, a los medios de comunicación que organizan los espacios de deliberación entre candidatos y las coaliciones interpartidistas. Muestra de que el país no se está tomando en serio estas elecciones son los resultados de la reciente encuesta de Semana y del Centro Nacional de Consultoría, en la que Ingrid Betancourt, la candidata que demostró en televisión nacional que no sabe ni la edad de jubilación en Colombia, salió con la tercera intención de voto más alta para las próximas elecciones. Que estas elecciones no terminen en una peor elección de las que se han hecho antes, a costa del voto mediático y del impacto de un candidato en redes sociales.

