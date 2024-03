Lo que Colombia necesita

En medio de una crisis nacional y de la ausencia de un liderazgo que logre, por lo menos, avanzar a un ritmo decente en los cambios y necesidades que tiene Colombia, todos los días aparece una nueva teoría sobre quién debe ser la presidenta o el presidente. Ante una realidad que agobia al país, con un sinnúmero de reformas mal planteadas, un gobierno que dice necesitar una constituyente para cumplir la Constitución actual y un gabinete perdido en acción, parece que la temporada de precampaña se adelantó y todos están buscando un espacio para llegar a la tan anhelada Presidencia de la República.

Muchos de los que explícita o implícitamente apoyaron a Gustavo Petro en su elección están marcando distancia ahora para no tener que asumir el costo político de lo que está haciendo o, más bien, de lo que no está haciendo el gobierno. Otros están apurados para que salga la reforma política que permitiría el transfuguismo, para poder cambiarse de partido sin perder su curul o incurrir en doble militancia, con el fin de irse organizando para las próximas elecciones. Ahora, la pregunta no es quiénes tienen la capacidad política y el apoyo de los partidos para ser precandidatos presidenciales, sino qué es lo que realmente necesita el país para salir de la situación actual y, sobre todo, para su desarrollo socioeconómico.

Aquellos que sostienen que Colombia necesita a un Nayib Bukele o una persona que implemente un modelo de seguridad similar, no sobra decirles que la misma Constitución que estamos defendiendo prohíbe este tipo de políticas arbitrarias que son contrarias al respeto y garantía de los derechos humanos. Pero, además de lo obvio, hay que agregar que el contexto colombiano es diferente al de El Salvador, y que ese nuevo modelo que ahora llaman "Modelo Bukele" no solo no tendría resultados en Colombia, sino que sería, de plano, inconstitucional. Otros sostienen que necesitamos un Javier Milei y ahora se habla más de los movimientos libertarios, pero incluso si existiera un personaje así en Colombia, apoyar una elección en ese sentido sería dar un salto al vacío.

¿Entonces qué necesita Colombia? El país necesita a alguien que tenga la capacidad de llegar a acuerdos nacionales, que genere unidad y no mayor polarización. Una persona con experiencia, que no llegue a la presidencia a improvisar, que se rodee de personas igual o más competentes, que sepa que hay cargos que por su naturaleza son técnicos, que no desprecie los logros alcanzados y que trabaje sin mirar el espejo retrovisor. Colombia necesita a alguien con templanza y que sea puntual con el país.

@tatidangond