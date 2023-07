Las condiciones del cese

El cese bilateral de las hostilidades acordado entre el ELN y el gobierno de Colombia ha sido pactado en condiciones que pueden generarle una ventaja militar a este grupo armado, en detrimento del orden público, la protección de la población civil y la seguridad nacional. El anuncio de este acuerdo, que debía traer tranquilidad y esperanza a la sociedad colombiana, se vio mediado por un hecho que generó desconfianza e incredulidad ante el compromiso del ELN con este proceso de paz: el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus hijos de 6 y 8 años en Arauca el pasado lunes. A pesar de que la sargento ya fue liberada, este secuestro, sumado a otros actos de violencia protagonizados por el ELN en las últimas semanas, no solo ha despertado dudas ante la opinión pública sobre este proceso, sino que deja en entredicho las garantías que tendrá el país mientras se adelantan estos diálogos.

Este cese bilateral, como otros que han adelantado en negociaciones previas en Colombia, debe tener como objetivo la protección de las personas en los territorios más afectados por la violencia del ELN. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, pues mientras la delegación del gobierno anuncia que este cese implica también un compromiso por parte del ELN de parar los secuestros y extorsiones, 'Pablo Beltrán', jefe negociador de este grupo, sostiene que dicho acuerdo excluye las actividades de financiamiento del ELN. Aunque desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos es inadmisible considerar estas conductas como actividades de financiación, no sería extraño que, viniendo del ELN, estos crímenes y otros, como el reclutamiento de niños y niñas, se sigan ejecutando durante la vigencia del cese bilateral. En cualquier caso, si lo que se busca con este cese es brindarle un alivio de la violencia a la población, las actividades usuales de financiamiento de este grupo no son precisamente amigables con la población civil, por lo que seguirán significando un inmenso desafío para las libertades y derechos de las personas, así como para las labores propias de la Fuerza Pública en el territorio nacional.

El gobierno no puede repetir errores del pasado, entre estos, brindarle todo tipo de concesiones a un grupo que durante décadas ha estado al margen de la ley y desarrollando todo tipo de actos violentos, menos aun cuando se está adelantando un proceso de paz. Está claro que para llegar a la paz de manera negociada el Estado tendrá que llegar a acuerdos, no obstante, los tiempos y las condiciones para llegar a ello deben ir de la mano de la cautela propia de un país que no puede darse el lujo de ceder sin verdaderas exigencias.

@tatidangond