La historia se repite

Colombia no descansa de los escándalos públicos, no lo hizo en los gobiernos pasados y parece que ahora no será la excepción. La forma en la que se ha concebido la política colombiana en las últimas décadas les abrió la puerta a los grupos al margen de la ley -sean grupos armados o del narcotráfico- para que tengan la capacidad de estar presentes en el poder público de una u otra forma. Una política nacional y territorial que ha estado mediada por la complacencia, el chantaje, la extorsión y la ambición sin valores por llegar al poder. El escándalo de Nicolás Petro merece un análisis más profundo y unas conclusiones que deben ir más allá de lo mediático, que es lo que parece ocupar toda la atención nacional, para reflexionar sobre los cambios estructurales de la política colombiana y su innegable relación con dineros ilícitos. El problema de Colombia no es que ahora, como resultado de una infidelidad, se conozcan hechos insólitos de la campaña de Petro, es que seguimos normalizando desde lo institucional hasta lo social que este tipo de hechos se vuelvan el pan de cada día.

Indudablemente, detrás de la historia y del escándalo de la familia Petro, hay una gran historia de dolor, de abandono y de la ausencia de un padre que le dio más relevancia a su vida pública que a su vida familiar. Pero también es la muestra de lo que se ha convertido la política colombiana en su más alto nivel: una política inescrupulosa, en la que ni siquiera lo ilícito marca un límite para el accionar de los involucrados. Desde lo social y desde la concepción misma de los valores familiares, esto genera todo tipo de cuestionamientos sobre la paternidad en Colombia, donde la irresponsabilidad y la falsa creencia de que la madre es la llamada a responder por sus hijos tarde o temprano le pasa la factura a una sociedad cuyos valores familiares y personales necesitan ser replanteados.

Esto, de ninguna forma, justifica a Nicolás Petro, menos aún a las personas que han protagonizado este infortunado nuevo episodio de la infiltración de dineros ilícitos en las campañas electorales. Ahora, si el dinero entró efectivamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro, o si este sabía o no que su hijo estaba recibiendo estos dineros, todavía está por probarse. Pero lo cierto es que Nicolás Petro participó directamente en esta campaña y esto tiene consecuencias políticas directas sobre la elección de su padre y sobre su gobernabilidad en los próximos años.

Ahora, quienes intentan atenuar la gravedad de los hechos advirtiendo lo obvio, esto es, que este tipo de escándalos no son exclusivos del gobierno de Petro, solo muestran que la sociedad tiene valores democráticos tergiversados. Pues no solo le dan más peso a un hecho objetivamente grave según su corriente o interés político, sino que demuestran que en Colombia nada es malo o todo lo es, dependiendo de dónde se mire. Ojalá, por el bien de este país, pueda haber mayor claridad sobre el alcance de lo ocurrido, porque el problema de la especulación que se vive en estos días es que puede terminar como todos los escándalos en Colombia, oscurecido por un nuevo hecho que ocupe la atención nacional.

@tatidangond