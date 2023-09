La crueldad en la diáspora

Cada día, cientos de personas abandonan sus países natales debido al hambre, la pobreza, la violencia y la desigualdad. Albergan la esperanza de que, en un país en mejores condiciones, al menos se respeten sus derechos humanos. Las noticias sobre las diversas formas de violencia a las que se enfrentan miles de migrantes alrededor del mundo son cada vez más alarmantes. Desde un sinnúmero de etíopes que están siendo asesinados sistemáticamente cuando intentan cruzar la frontera de Yemen a Arabia Saudí, hasta numerosos venezolanos que, huyendo del régimen de Maduro, ahora enfrentan un estatus migratorio que desconoce sus derechos en Islandia, el país más seguro del mundo.

Aunque la situación de los etíopes es distinta a la de los migrantes a quienes se les ha denegado el estatus de refugiados en Islandia, todo este contexto global que ha deshumanizado su situación, debe poner sobre la mesa estrategias globales para subsanar este flagelo insostenible. La discriminación contra los migrantes ha sido una injusticia histórica que aún persiste, a pesar del inmenso sufrimiento y la brutalidad de las guerras derivadas por el exacerbado nacionalismo y la xenofobia. Algunos esperarían que, en un mundo más globalizado y moderno, esta realidad fuera cosa del pasado, pero lejos de serlo, cada vez se agudiza más.

Islandia, clasificada como la tercera democracia más sólida del mundo según el último índice de democracias de The Economist y superada solo por Noruega y Nueva Zelanda, está rechazando masivamente las solicitudes de asilo de migrantes de diversas nacionalidades. Además, se está considerando una nueva medida que confinará en alojamientos cerrados a aquellos migrantes a quienes se les haya denegado el estatus de refugiado y no abandonen el país. Si esta es la realidad en Islandia, un país que además tiene un déficit de 12.000 trabajadores que podrían ser suplidos por migrantes y asilados, ¿qué se puede esperar de otros países con regímenes autoritarios y economías más débiles?

La respuesta está en manos de los países líderes a nivel global y reside en el cumplimiento de los objetivos del Pacto Mundial para la Migración, en particular el GCM Objetivo 19, que establece la necesidad de que los países creen condiciones para que los migrantes puedan contribuir a su desarrollo. Este proceso no es sencillo, pero en la práctica, se ha demostrado que al incorporar nuevas culturas y generar ambientes más diversos, se impulsa el crecimiento económico y se fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías, factores clave para el crecimiento de las economías nacionales. A nivel internacional, no existe ninguna autoridad que pueda obligar a los Estados a acoger a los migrantes, pero hay innumerables razones humanas y económicas por las que esta situación debería cambiar.

Otra opinión: durante las sesiones del G20, podrán acordar incrementar los créditos destinados a los países del Sur Global. Sin embargo, no será suficiente si no reconocen y enfrentan las repercusiones del cambio climático en los países que menos han contribuido a su ocurrencia.

@tatidangond