La anhelada paz

Cada vez que un gobierno quiere justificar una política o una decisión, sostiene que los ciudadanos votaron por ese gobierno para que los dirigiera y que, por consiguiente, sus ideas cuentan con el apoyo popular. Esto es cierto siempre que los gobiernos entiendan que dicha elección está mediada por unos límites determinados por el Estado de Derecho y por los principios axiológicos de la Constitución. Por lo tanto, ninguna elección popular le da automáticamente un mandato irrestricto a quienes sean elegidos para dirigir el país. Esto aplica tanto para quienes creen que todas las reformas que proponga un gobierno cuentan por definición con el apoyo de los ciudadanos, como para quienes asumen que la ejecución de ideas como la Paz Total no ameritan reflexiones en la forma en la que se ha planteado.

Colombia es un país que ha anhelado, no por décadas, sino por siglos, la paz y el fin de la violencia en su territorio. Muchas han sido las fórmulas que se han planteado desde los diferentes gobiernos, desde políticas de seguridad democrática o mano dura, hasta procesos de paz mediados por alivios en materia de justicia penal para quienes han liderado las acciones violentas, otros han preferido sabiamente una combinación de los dos. El gobierno de Petro, entre muchas otras cosas, fue elegido para seguir trabajando en la consecución de la paz en Colombia, una paz que se quiere para acabar con la violencia en los territorios del país y con las constantes amenazas a la vida y a la libertad de los ciudadanos.

Pero, por las lógicas de la guerra y de la delincuencia organizada, dicha paz no será negociable ni posible si paralelamente se debilita a la Fuerza Pública y si no se garantiza que el orden público no esté a merced de unos diálogos que aún están en pañales. Los ciudadanos colombianos quieren la paz e incluso han hecho concesiones para llegar a ella, pero para alcanzarla no se pueden seguir sacrificando la vida y seguridad de militares, como tampoco de personas de la sociedad civil. La paz debe ir, sí o sí, no por capricho sino por lógica constitucional, acompañada de la seguridad y el mantenimiento del orden público en el país. Lo que sucedió en el Catatumbo a manos del ELN esta semana, que dejó sin vida a 9 jóvenes militares, es un hecho que merece un reproche total contra este grupo y que debería generar los mayores cuestionamientos sobre su voluntad para acordar su salida del conflicto armado. Si el ELN quiere presionar al gobierno por medio de estos actos de violencia indiscriminada, debe ser el gobierno quien los presione aún más, tanto porque es su obligación con los colombianos defender el Estado de derecho, como por razones estratégicas que son prácticamente obvias dentro de cualquier negociación.

Claro que los colombianos quieren la paz, pero esta no será posible si para llegar a ella el país tiene que enfrentar una nueva ola de cruenta violencia.

@tatidangond