¿Hasta cuándo el ELN? 

El ELN no muestra la más mínima intención de llegar a un acuerdo de paz con Colombia, algo que no ha tenido en ninguno de los procesos previos que se han llevado a cabo con ellos, y tampoco la tiene en la actualidad. En Colombia, los grupos armados no llegan a un acuerdo de paz no porque los gobiernos no estén dispuestos, sino porque estos grupos no desean hacerlo. La evidencia de esto se encuentra en la larga historia de diálogos y procesos de paz que abarcan desde el M-19 hasta las AUC y las FARC. El secuestro del padre de Luis Díaz, que hoy tratan de presentar como un error de cálculo, es un ejemplo de su comportamiento descarado e inhumano.

Es importante recordar que este proceso, que actualmente se enmarca dentro de la llamada Paz Total, retoma los puntos de partida que se acordaron en el gobierno de Juan Manuel Santos, en los cuales se llevaron a cabo diálogos de paz que no condujeron a ningún resultado. Durante el gobierno de Iván Duque, estos diálogos se vieron profundamente afectados por el ataque terrorista perpetrado por el ELN en Bogotá, en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional.

No obstante, los intentos fallidos de paz con el ELN no se limitan a los diálogos de la última década; se remontan a 1975 bajo el gobierno de Alfonso López Michelsen. Incluso en ese momento, cuando el Ejército desarticuló el mando central del ELN mediante la Operación Anorí, no se logró llegar a un acuerdo. Bajo el gobierno de Cesar Gaviria, se logró sentar al ELN en una mesa de diálogos en Tlaxcala. Sin embargo, estas negociaciones, en las que también participaban las FARC y el EPL, se suspendieron debido a la muerte del exministro de Defensa Argelino Durán Quintero, quien falleció en cautiverio después de ser secuestrado por el EPL. Durante el gobierno de Gaviria, se alcanzó la paz con otros grupos como el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Quintín Lame.

Entre los intentos fallidos de paz con el ELN también se encuentran los acuerdos de Maguncia, un acuerdo que se firmó antes de que concluyera el gobierno de Ernesto Samper y que establecía las bases para iniciar un proceso de paz. Este preacuerdo entre la sociedad civil y el ELN quedó en ruinas por un atentado ejecutado por el ELN en Antioquia, en el que murieron 70 personas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, se llevaron a cabo fases exploratorias en Venezuela y Cuba que llevaron a un acuerdo base de la negociación. Sin embargo, nuevamente, no se avanzó más debido a que el ELN no aceptó incluir en las negociaciones la desmovilización, el desarme y la identificación de sus miembros.

El ELN ahora tiene más margen de maniobra, ha tomado control de territorios que antes estaban bajo el dominio de las FARC y ha aprovechado este cese "bilateral" para fortalecerse en el país. El gobierno no posee una fórmula mágica para lograr la paz, y la improvisación en medio de estas negociaciones lleva a que la posibilidad de alcanzar la paz con el ELN sea cada vez más remota.

@tatidangond