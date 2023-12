Estudiantes en el exterior

Suelo escribir la última columna del año haciendo un balance y destacando los desafíos que enfrenta Colombia para el año que viene. En esta ocasión, quiero dedicar este espacio a los estudiantes y a los profesionales que todos los días hacen un esfuerzo inmenso por seguir preparándose para crecer y aportarle al país.

Este año, durante mis estudios en Washington D.C, he tenido la oportunidad de conocer a muchos estudiantes colombianos en el exterior que hacen un esfuerzo inmenso por formarse y anhelan que ese conocimiento que están ganando pueda ser aplicado en un futuro no muy lejano en Colombia. He conocido personas con ideas magníficas para el país y que están estudiando, con esfuerzos que muchos no alcanzan a dimensionar, con la ilusión de que sus proyectos puedan, en algún momento, beneficiar a sus comunidades desde diferentes áreas del conocimiento.

Todos los años, cientos de colombianos salen a educarse en el exterior, con becas o créditos estudiantiles, haciendo hasta lo imposible para recibir una educación de alta calidad que les permita crecer profesionalmente. Uno de los grandes retos que enfrentan los recién graduados de maestrías o doctorados es planear su regreso a Colombia, dentro de un mercado laboral que en muchos casos no valora esa formación, o que, para quienes quieren trabajar en el sector público, se encuentran con la barrera de no tener acceso directo a espacios de poder donde no siempre se valoran los nuevos talentos.

Frente a esto, uno de los grandes retos que tenemos como país es tratar de generar oportunidades para estos profesionales y evitar que sigamos perdiendo capital humano altamente cualificado. También es importante crear espacios donde se puedan canalizar todas esas ideas y proyectos, que muchas veces quedan reducidos a un documento consignado en un repositorio institucional y que, de implementarse, podrían ahorrarle al país muchos de los esfuerzos que se hacen en consultorías para resolver temas que han sido previamente desarrollados en investigaciones académicas.

Ahora, el reto no es solo que estos profesionales vuelvan a Colombia y puedan aportar a su desarrollo, sino que tengan incentivos para volver a las regiones. Mucho de ese capital humano suele concentrarse en las grandes ciudades del país, principalmente en Bogotá, lo que a la larga sigue generando más centralización y un rezago dentro de las regiones. Ojalá, las empresas y el sector público en las diferentes ciudades del país empiecen a generar oportunidades que resulten atractivas para captar a estos talentos.

Quiero cerrar este 2023 agradeciendo a COLFUTURO, por seguir apostándole al talento colombiano. A todos mis lectores, gracias por seguirme leyendo un año más y mis mejores deseos para este 2024.

