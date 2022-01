Colombia siempre ha estado muy mal representada en el cine, se ha mostrado como un territorio de guerra y terrorismo, donde no hay cabida a nada diferente que a la violencia; este año Encanto hizo la tarea de mostrar lo mejor del país que es su cultura y biodiversidad. La película número 60 de Disney que se centra en la magia de Colombia ha recibido múltiples críticas por los colombianos, muchos de los cuales sostienen que no se sintieron identificados con la película, a pesar de los esfuerzos para resaltar al país. Esta columna no tiene por propósito hacer una crítica de cine sobre este filme, sino referir algunos elementos que hicieron grande al país en Encanto y que algunos están dejando en un segundo plano como si fuera un tema menor.

Lo primero es que Colombia es un país megadiverso, ubicándose dentro de uno de los países más biodiversos del mundo, como lo sostiene National Geographic, el país atesora el 10% de la biodiversidad del planeta; en su territorio se encuentran centenares de ecosistemas diferentes que son hábitat de un gran número de anfibios y aves. Tal vez, este sea uno de los mayores aportes de Encanto al conocimiento del país, la forma en la que combinó las palmas de cera del Quindío, con la riqueza de las flores y animales como el jaguar o el tucán que son característicos de estas tierras. Podría decirse que el principal atractivo de Colombia es precisamente esa biodiversidad que nos hace únicos y que debería ser una marca país.

Por otro lado, la película muestra su riqueza cultural, una nación que comparte algo singular y que siempre se da por descontado: el baile como una forma de celebrar todo aquello que los haga feliz. Encanto logra, con cierta sutileza - y de pronto sea por esto que muchos no se sienten identificados-, combinar elementos de diferentes regiones del país, desde los pisos y balcones de las casas del centro de Cartagena, hasta las cazuelas de barro en la que se sirve el ajiaco cundiboyacense.

Ahora, creo que el tema central de la película que es la magia como un regalo ante un infortunio es una metáfora que retrata la realidad colombiana, una imagen que parece una contradicción pero es que tan propia de su nación como lo es encontrar en la adversidad algún motivo para salir adelante.

Entre muchas otras cosas cabe rescatar las mariposas amarillas que hacen alusión al realismo mágico, el rol de Alma Madrigal que es el reflejo de las fortalezas de las abuelas colombianas que han sacado adelante a sus familias, la muestra de la diversidad étnica y el mestizaje, la música y la gastronomía.

De las críticas que ha recibido la película una de las conclusiones a la que se puede llegar es que Colombia es un país inexplorado para muchos, donde sus mismos nacionales desconocen que esta nación va más allá de los límites de su región. Tal vez, nos falta reconocer que la verdadera magia de Colombia está en su variedad de acentos, colores, música, países y gastronomía.

Algún descache de la película: el apellido Madrigal no es de origen colombiano, se encuentra principalmente en España, México y Costa Rica.

Para este 2022, les deseo que viajen por Colombia y sigan explorando la magia de nuestro país.

@tatidangond