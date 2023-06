El error de desacreditar las marchas

Las marchas de esta semana, en contra de las reformas impulsadas por el gobierno actual, son una muestra genuina del descontento que tiene un número significativo de ciudadanos, no solo frente al contenido de ciertos proyectos como la Reforma Laboral, sino también a la forma en la que el Pacto Histórico ha decidido abordar las voces en contra de estas medidas. En una marcha se pueden ver todo tipo de personas: algunas que leyeron las reformas y no están de acuerdo con el contenido de estas, otras que han leído someramente las críticas de la opinión pública y, con tal información, sienten agobio o angustia, y quienes, sin haber leído un ápice de los problemas que puede conllevar una nueva normativa, simplemente no están de acuerdo con un determinado gobierno. Las marchas de esta semana, en plural porque se dieron en diferentes ciudades del país, tenían un poco de todo lo anterior, pero, en síntesis, agrupaban el descontento espontáneo de muchos frente a la forma en la que se están planteando los cambios en este gobierno y ante el Congreso.

En un error de cálculo y, si se quiere, de inmadurez, algunos políticos reconocidos del Pacto Histórico tuvieron la mala idea de salir a desacreditar la importancia de estas marchas, ya sea porque no las consideraron tan multitudinarias o porque querían mostrarlas como un evento orquestado por la oposición. Lo cierto es que las marchas, grandes o pequeñas, son un ejercicio legítimo e importante del control político ciudadano que busca que sus voces sean tenidas en cuenta, sin importar si son comparables en magnitud a las que usualmente convocaba la izquierda cuando estaba en la oposición. Negar este sentir es un error significativo que solo fortalece a las voces disidentes de este gobierno y aumenta el inconformismo entre quienes tienen poca o nula afinidad con el gobierno. Para quienes conocen bien las reglas de una democracia, saben que las grandes reformas no se logran a través de la imposición, las ínfulas de superioridad moral o la idea de que al haber llegado al poder les concede automáticamente el apoyo irrestricto a su programa de gobierno. Las grandes reformas se logran a través de consensos, coaliciones y de aprender a hacer concesiones que permitan que lo fundamental o el núcleo base de los cambios que se quieren hacer se mantenga.

El fracaso de la reforma laboral es la muestra de que se cometieron muchos errores, que van desde la improvisación y la falta de experiencia para comunicarse mejor con todo el pueblo colombiano -que incluye también a quienes no votaron por este gobierno-, hasta la dificultad para hacer acuerdos con gremios y partidos. Finalmente, el gobierno no solo tiene una oposición que se ha fortalecido, sino también un sinnúmero de ciudadanos de centro que apoyaron este proyecto y que ahora se sienten traicionados en su confianza.

