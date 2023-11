Anarcocapitalismo latinoamericano

La elección de Javier Milei en Argentina, tan celebrada por muchos y tan criticada por otros, muestra una tendencia política sumamente riesgosa que no deja de generar inquietudes. La política argentina necesitaba un cambio, especialmente frente al manejo de su economía, cuya inflación alcanza niveles inimaginables que afectan notablemente su capacidad de crecimiento. No deja de ser sorprendente cómo una persona con ideas tan radicales llega al poder sin un plan claro de cómo generar una recuperación económica para Argentina y con una serie de ideas que parecen traídas de los cabellos.

Para muchos latinoamericanos, su elección representa un contrapeso a la izquierda que, con el mal desempeño del gobierno colombiano, ha terminado de demostrar que no es una salida viable para el desarrollo de la región. No obstante, la elección de Milei no solo es un golpe a la izquierda latinoamericana, al peronismo y al kirchnerismo, sino a la política convencional, la de los partidos políticos y la de la institucionalidad.

Aunque la campaña y la elección de Milei se dan en medio de la polarización, no solo argentina sino del mundo, su elección va más allá de una decisión democrática en medio de la polarización. Se da como resultado de una insatisfacción frente al manejo actual de las instituciones públicas, las cuales no solo en Argentina, están desconectadas de las necesidades sociales y económicas del pueblo.

El discurso de Milei, que tuvo mucha acogida entre los jóvenes, se centra en un concepto de libertad anti Estado, que muchos denominan anarcocapitalismo. El problema principal cuando estas tendencias toman fuerza es que se abre la puerta a la política de los outsiders, personas que no conocen muy bien el manejo de lo público o que de plano lo desprecian y que asumen que acabando con todo el orden existente se pueden lograr los cambios que la burocracia no pudo. Esta política cuestiona desde las reglas más elementales de lo público hasta aquellas que no solo dependen de un país, sino que responden a consensos globales o regionales.

Aterrizando la elección de Milei frente al futuro de Colombia, muchos analistas sostienen que algo similar le pueda pasar al país después del gobierno de Petro. Lo cierto es que cuando se trata de América Latina, ningún político, sin importar su corriente política, puede garantizar resultados extraordinarios en 4 o 6 años de gobierno. Lo que sí debería procurarse es la capacidad de construir sobre lo construido y de generar vasos comunicantes entre los países de la región para trazar caminos conjuntos hacia el desarrollo.

Ojalá los países de América Latina piensen en qué futuro quieren: si uno lleno de incertidumbre, lo mismo de siempre, o un giro en los liderazgos para buscar soluciones sin aprovecharse de este desconcertante estado de polarización regional.

@tatidangond