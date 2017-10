Taquitos y batazos: Teo, sin ‘perrateo’

Columnas de opinión

Me encanta el fútbol de Teófilo Gutiérrez. El colectivo, el que pone a jugar a todos, el que mueve el balón aquí y allá buscando tejer una jugada de gol, el que propone una pared, el que mete un pase punzante, el que define certero, el que se dedica única y exclusivamente a jugar. A ese lo aplaudiremos, lo ovacionaremos y lo defenderemos.

Ya otra cosa es el Teo bravucón, provocador, improductivo y displicente. El que pisa la bola en la mitad de la cancha buscando hacer un lujo innecesario que le resta sorpresa al ataque y puede dejar mal parada a la defensa, el que discute y casa peleas con sus marcadores, que piensa más en sí mismo que en el grupo, el que genera más amonestaciones que goles.

Ahí sí soy ‘Ateo’. A ese hay que criticarlo, silbarlo y recalcarle que se ponga a jugar.

Sé que el atacante de Junior muchas veces es víctima de las incitaciones de los rivales, que saben de la fama que ha criado y lo buscan, le pegan, lo agarran, lo rozan, lo empujan y lo molestan para sacarlo del partido. Pero Teófilo ya lleva muchos de sus 32 años de edad invertidos en el fútbol y con su experiencia debe usar a su favor todo ese tipo de situaciones.

No se trata de ser un inocente corderito que permita todo del adversario, para nada, este deporte requiere de energía, firmeza y carácter, mas no de tanta belicosidad y en momentos tan inoportunos. No luce tanto cuando anda de pendenciero.

Ante Deportivo Cali se vio algo del Teo que aclamamos y algo del Teo que rechazamos. Cuando se juntó con Chará y los dos avanzaban con precisos toques en corto, el público se emocionó y vibró así la jugada no hubiera terminado en gol. La gente se desesperó y le reclamó (sobre todo en el segundo tiempo) cuando un pase sencillo lo volvió complicado, cuando se le vio con excesivo desparpajo a pesar de que el marcador se encontraba 1-0.

Y en medio de esas intenciones estériles, que se le contagiaron a todo el ataque, el Cali reaccionó. A un rival que se tiene contra las cuerdas y casi grogui, hay que noquearlo, hay que propinarle el golpe que lo mande a la lona, no hay que darle respiro y bajar la guardia queriendo bailarlo y ridiculizarlo.

Esas cosas envalentonan a los rivales y los hacen sacar lo mejor de sí. Junior tiene que ser un equipo serio, que respete a sus rivales haciéndole goles, mostrando la superioridad en la cancha y en el marcador. De eso, Teo debe ser un líder. Dar ejemplo. Más goles y ‘ChaTeo’ y menos ‘PerraTeo’.